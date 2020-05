El PP reclama al Gobierno asturiano un protocolo de actuación para las playas con instrucciones "claras y concretas"

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este viernes al Principado de Asturias que elabore un protocolo y las normas a seguir en todas las playas asturianas, atendiendo a la situación de cada municipio y ofreciendo "todas las garantías sanitarias y de seguridad" en el uso y disfrute de las playas.

Desde el PP abogan por la necesidad de fijar "instrucciones claras y concretas" desde el Gobierno regional para atajar la actual "incertidumbre" de cara a la época estival, y han registrado hoy mismo una Proposición no de Ley (PNL) en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) en este sentido.

"El Principado no puede echar balones fuera y dejar solos con la papeleta a los ayuntamientos también en esto. La decisión de abrir o no las playas y las normas a seguir no pueden recaer exclusivamente en los municipios", ha dicho el diputado del PP en el parlamento asturiano José Felgueres.

Felgueres sostiene que los ayuntamientos asturianos no disponen de medios materiales, humanos y económicos suficientes ni para fijar el protocolo a seguir en playas, ni para ponerlo en práctica con un mínimo de garantías. Además, advierte del peligro de generar desigualdades entre los vecinos y un posible efecto llamada que agravaría la situación.