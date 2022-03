El PP urge revisar los contratos públicos tanto a nivel municipal como regional

GIJÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Gijón, Pablo González, y la portavoz municipal 'popular' en el Ayuntamiento gijonés, Ángela Pumariega, han advertido este jueves de los riesgos de que obras licitadas no lleguen a finalizarse por el aumento de los costes derivados de una subida de la energía, los combustibles, las materias primas y una tendencia creciente de la inflación.

Es por ello, que González, a su vez diputado regional, ha anunciado que llevarán iniciativas a la Junta General del Principado de Asturias de cara a que se revisen los precios de los contratos públicos, como también lo hará Pumariega a nivel municipal.

Asimismo, ha explicado que, gracias a un reciente decreto del Gobierno central, se permite que los contratistas puedan pedir hasta un 20 por ciento de sobrecoste por el incremento de materiales, pero para ello el Principado de Asturias debería adherirse.

Ha alertado, a este respecto, de que el Principado tiene presupuestadas en Gijón obras que están "en peligro de ejecución" de no hacer nada para compensar el coste de la inflación. De ahí que preguntarán en el Parlamento asturiano por qué va a hacer el Gobierno regional para solucionar el problema.

"No tiene ninguna voluntad de ejecutar obra pública", ha sostenido sobre el Principado, del que ha opinado que prefiere que ese dinero quede de remanente para usarlo a otras cosas. Por todo ello, empezarán con una pregunta al Gobierno regional y, de no ser la respuesta satisfactoria, pasarán a defender una poposición no de ley.

Tanto él como Pumariega han aludido a obras que podrían verse afectadas, como ya ha pasado con, por ejemplo, la licitación de la ampliación Cabueñes que quedó desierta y se ha tenido que volver a licitar, pero también el colegio Cabrales o la fuente del Carmen, entre otros.

La portavoz 'popular' ha incidido en que el incremento medio del sobrecoste es de un 22 por ciento, estando el límite de llegar a romperse. "Tenemos miedo de que todos estos contratos puedan saltar por los aires", ha indicado Pumariega, quien ha recalcado que obras como el antiguo Hogar de Ceares o Tabacalera podrían peligrar.