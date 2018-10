El Principado apuesta por ajustar procedimientos para detectar y abordar situaciones como el último desahucio de Oviedo

Publicado 26/09/2018 14:20:49 CET

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha señalado este miércoles que el Ejecutivo asturiano apuesta por ajustar procedimientos para detectar y abordar situaciones de riesgo de desamparo como la vivida por un matrimonio de ancianos desahuciados en Oviedo, que terminó durmiendo dos noches en el parque San Francisco.

El portavoz del Gobierno ha señalado la dificultad de prevenir y poner en marcha los mecanismos de protección existentes cuando se desconocen situaciones particulares.

Así, ha explicado que en cuanto el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado tuvieron conocimiento de su situación hubo intervención para ofrecerles soluciones a corto y medio plazo, aunque hasta el momento no hubo aceptación de esos recursos.

Además, ha recordado que los ancianos no eran usuarios de los servicios sociales, no respondieron a requerimientos judiciales ni solicitaron asistencia. No obstante, defiende que la intervención pública debe estar presente y apuesta por ajustar procedimientos para detectar y abordar estas situaciones.