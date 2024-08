El Principado apuesta por el uso turístico de la Rampa de Pajares en su 140 aniversario

Rechazo a la ecotasa planteada por Convocatoria por Asturias



OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este jueves el uso turístico de la Rampa de Pajares en su 140 aniversario, sin dejar de lado las conexiones que todavía circulan por ella y los traslados de mercancías que siguen viajando por una infraestructura inaugurada en 1884.

Barbón y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, han participado en el viaje del tren histórico entre Oviedo y Busdongo (León) que recrea el viaje inaugural emprendido por el rey Alfonso XII.

Hoy en día, ha explicado, la Consejería de Fomento está trabajando en un estudio en el marco de la concertación para saber qué nuevos usos se puede dar para negociar, asimismo, con el Gobierno de España. "Es importante saber hacia dónde puede caminar el uso de la rampa", ha explicado.

Así, ha dicho que esta recreación turística y el uso de trenes turísticos son "una buena oportunidad" que espera que se pueda consolidar como vector de desarrollo económico.

El consejero de Fomento, por su parte, ha celebrado que esta infraestructura "sigue viva" y está "en magníficas condiciones". El recorrido turístico, ha dicho, es "espectacular" y algo que "merece la pena" que todos los asturianos conozcan, ya que "es patrimonio de todos".

Respecto al transporte de mercancías, el consejero ha indicado que "va a haber un trasvase" hacia la variante de Pajares, que permitirá "hacer más competitivas nuestras mercancías y nuestras empresas", si bien ha reconocido que "todavía sigue siendo útil" la rampa.

Calvo también se ha referido a la situación de los servicios ferroviarios en Asturias, donde ha asegurado que "hay mucho que mejorar", pero ha destacado que los casi 600.000 viajeros que han pasado por la variante son "un ejemplo de que el salto que hemos tenido y el éxito es espectacular".

En este sentido, el consejero ha anunciado que en los próximos meses se verán "mejoras" en los tiempos de los servicios gracias a la renovación de la señalización, así como una "renovación progresiva de la malla horaria para dar servicios adaptados a las necesidades de los ciudadanos de Asturias y hacerlos más competitivos en tiempo y en fiabilidad".

RECHAZO A LA ECOTASA PLANTEADA POR IU-CONVOCATORIA POR ASTURIAS

Por otro lado, y preguntado por la petición de Convocatoria por Asturias --socio de gobierno del PSOE en Asturias-- de abrir el debate sobre la aplicación de una ecotasa a nivel autonómico ante el incremento de la presión turística, el presidente asturiano la ha rechazado.

"No forma parte del pacto de gobierno", ha zanjado Barbón, quien ha subrayado que el PSOE no está de acuerdo con una tasa de imposición autonómica porque la situación no es la misma en todos los concejos.

"Si los alcaldes quieren", ha matizado, hay que habilitar jurídicamente las herramientas para que lo puedan cobrar "voluntariamente" aquellos que tengan más tensión turística. "Pero en la inmensa mayoría de Asturias no hay ningún tipo de problema en ese sentido", ha zanjado.