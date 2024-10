El Principado, contrario a la transformación de bajos comerciales en viviendas

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadano del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, se ha mostrado este martes contrario a la transformación de bajos comerciales en vivienda habitual o incluso en viviendas vacacionales.

Así se ha pronunciado Zapico, de Convocatoria-IU, en una respuesta a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias. La parlamentaria ha mostrado su preocupación por ese tipo de transformaciones.

"Creo que hay que evitar que los bajos se conviertan en viviendas", ha coincidido Zapico con Tomé. El dirigente asturiano ha recordado además que existen una serie de normas de habitabilidad de hace años, que señalan la necesidad de que los inmuebles tengan luz natural o ventilación. "Por lo general los bajos no cumplen esos requisitos", ha indicado.

En otro punto del orden del día, Covadonga Tomé ha preguntado al mandatario asturiano sobre cuándo está previsto resolver más expedientes de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para Edificios Existentes en Municipios de Reto Demográfico (programa PREE 5000) tras la ampliación del crédito, por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, MP (IDAE).

El Consejero ha anunciado que a lo largo de este mes habrá una nueva resolución con una ampliación de crédito de 859.000 euros que beneficiará a 14 peticionarios.

Zapico ha aprovechado esta pregunta para manifestar sus críticas hacia los criterios que rigen estas subvenciones, que fueron aprobadas con anterioridad a su llegada a la Consejería.

Así, ha destacado que se trata de una concesión directa por orden de registro, que no hay ningún criterio ligado a renta, que no se establece ninguna cuantía máxima por vivienda, "habiendo algunos beneficiarios que reciben hasta 100.000 euros" y que nos destinan a vivienda habitual por lo que ha criticado que, en la práctica, "se está subvencionando la rehabilitación de segundas residencias en concejos costeros a no residentes".