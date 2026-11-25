La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy; la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), María Teresa Sancho. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han firmado este miércoles el convenio que permitirá culminar el desarrollo del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros, en Langreo. El acuerdo, dotado con 25,5 millones para los próximos cuatro años, reforzará la cartera de prestaciones del equipamiento y afianzará su papel como recurso estratégico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y posibilitará la puesta en marcha de 60 plazas temporales especializadas durante el primer semestre de 2027.

El acuerdo ha sido rubricado por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy; la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), María Teresa Sancho, en la sede del centro. Al acto también han asistido el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y el alcalde de Langreo, Roberto García.

Según ha detallado el Principado, la financiación prevista se distribuirá entre las dos administraciones implicadas. La Consejería de Salud, a través del Servicio de Salud del Principado (Sespa), aportará 12,69 millones; la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 3,53 millones, y el Imserso, 9,29 millones.

En virtud de este acuerdo, el Credine reforzará su posición como equipamiento especializado de referencia para la atención a personas con discapacidades neurológicas, especialmente las derivadas de daño cerebral adquirido, lesión medular, ictus, esclerosis múltiple y otras patologías complejas.

El convenio formaliza la encomienda de gestión de determinados servicios y programas al Principado con el objetivo de completar el despliegue de las prestaciones para las que fue concebido el centro. El Credine mantendrá su condición de referencia estatal y seguirá dependiendo orgánica y funcionalmente del Imserso, que conservará la titularidad de las competencias.

El Gobierno de Asturias asumirá la gestión de las tres unidades residenciales con las que cuenta el equipamiento. Durante el primer semestre de 2027 entrarán en funcionamiento 60 plazas temporales. De ellas, 40 se destinarán a programas de recuperación y rehabilitación para personas con síndromes neurológicos y serán gestionadas por el sistema sanitario público. Las 20 restantes corresponderán a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y se dedicarán a programas de atención sociosanitaria, respiro familiar y entrenamiento en habilidades que faciliten una vida independiente.

UN REFERENTE ESTATAL

El Sespa se encargará de los servicios de rehabilitación médico-funcional, enfermería, terapia ocupacional, logopedia y atención neuropsicológica. Por su parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar desarrollará programas dirigidos a promover la autonomía personal, la vida independiente y el apoyo a las familias de las personas usuarias.

Además de la atención directa, el Credine reforzará su papel como centro estatal de investigación, formación e innovación en discapacidad neurológica, impulsando la transferencia de conocimiento y la difusión de buenas prácticas entre profesionales, entidades y administraciones.

Entre los objetivos del acuerdo figura culminar la implantación de todos los servicios previstos en el equipamiento, con especial impulso a los recursos residenciales temporales, los programas de rehabilitación, las iniciativas orientadas a favorecer la autonomía personal y las medidas de apoyo y respiro para las familias.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que el Ayuntamiento de Langreo ha desempeñado un "papel clave" en el desarrollo de este proyecto como administración copromotora y cedente de los terrenos en los que se ubica el centro.