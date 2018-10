El Principado lamenta que ANPE y UGT rechacen el acuerdo para la reversión de la jornada docente

Publicado 20/09/2018 13:05:32 CET

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha anunciado este jueves que la reversión de la jornada docente se aplicará en Asturias en cuanto se publique la derogación del decreto en el BOE, pero no antes por la falta de acuerdo mayoritario en la Mesa Sectorial de Educación, tras el rechazo de los sindicatos ANPE y UGT.

Alonso ha lamentado, en rueda de prensa, que no se haya alcanzado un acuerdo que permita reducir la jornada del profesorado de secundaria a 18 horas lectivas el próximo curso, puesto que solo los sindicatos CCOO y Suatea han votado a favor de la propuesta.

El director general de Personal Docente, Manuel Villar, ha añadido que ese respaldo resultó insuficiente ante el rechazo de ANPE y UGT, que querían incorporar otras reivindicaciones al acuerdo.

Según Genaro Alonso, Asturias habría sido la cuarta comunidad en aplicar la recuperación de la jornada a 18 horas lectivas para los profesores de secundaria, frente a las 20 actuales que implantó el Ejecutivo central del PP en 2012. Además, el Principado ampliaba el acuerdo para los maestros de Primaria a los que plantea rebajar de 30 a 28 las horas semanales de carácter presencial en el centro. En ambos casos la jornada semanal se completa con 7,5 horas no presenciales.

El consejero ha incidido en que desde que se conoció el anuncio del nuevo gobierno de la derogación del recorte de derechos laborales para los docentes, el Principado se comprometió a aplicarlo cuanto antes. Una iniciativa que considera "un acto de justicia" tras más de seis años con una carga de trabajo "excesiva".

Por ello, Alonso se ha mostrado especialmente crítico con las organizaciones sindicales que rechazaron el acuerdo al entender que no han respetado las reivindicaciones del profesorado. "La Consejería cumple escrupulosamente su compromiso y no se entiende que no firmen algo beneficioso", reprocha.

Así, califica de "incoherencia e irresponsabilidad" la actitud de ANPE y UGT, que vincula al "contexto preelectoral" en el ámbito sindical. La falta de acuerdo mayoritario en la Mesa Sectorial, ha argumentado, hace "obligado" esperar a la publicación de la derogación del decreto en el BOE lo que, sostiene, "defrauda" las expectativas del profesorado y plantea "incerdidumbres".

El Gobierno se mantiene así en un "compás de espera" aunque reitera su "firme compromiso", dice el consejero, de aplicar la reversión planteada en cuanto sea posible.