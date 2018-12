El Principado mantiene la alerta por contaminación en Oviedo y las cuencas mineras

Publicado 30/12/2018 14:14:14 CET

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Principado mantiene activado en la zona de Oviedo y las cuencas mineras el protocolo de actuación ante episodios de contaminación del aire en su nivel 0 o preventivo, aunque los niveles de partículas en suspensión descendieron este sábado en ambos casos.

En el área de Oviedo, sólo la estación del Palacio de los Deportes, con un valor de 27 microgramos por metro cúbico, superó ayer en una unidad el nivel preventivo de partículas en suspensión PM 2,5 (de diámetro inferior a 2,5 micras), mientras que las PM 10 (de diámetro inferior a 10 micras) se mantuvieron por debajo del umbral de activación del protocolo en todos los puntos de registro.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo condiciones de ventilación favorables en este entorno, pero anuncia lo contrario para los dos próximos días, por lo que se mantiene activada la alerta.

En la zona de Langreo, los niveles de concentración de contaminantes han descendido notablemente. En concreto, ayer se registró un valor de 26 microgramos por metro cúbico de partículas PM 2,5 en la estación de La Felguera y, en el caso de las PM 10, no se superaron en ningún caso los 45 microgramos por metro cúbico. Ante esta situación, ya no se darían los requisitos para mantener activado el nivel preventivo del protocolo. No obstante, se esperan condiciones de ventilación muy desfavorables para este domingo y el lunes, y desfavorables para el próximo martes, por lo que se ha optado por continuar con la alerta.

Asturias lleva inmersa desde el pasado día 20 de diciembre en una situación de estabilidad atmosférica excepcional que motivó el pasado lunes la activación del protocolo en la zona de Oviedo y el miércoles, en Langreo.

El protocolo autonómico tiene tres niveles: 0 (preventivo), 1 (aviso) y 2 (alerta), y se aplica a tres contaminantes: las partículas en suspensión PM 10 (de diámetro inferior a 10 micras), PM 2,5 (diámetro inferior a 2,5 micras) y dióxido de nitrógeno. Este último, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, no ha dado hasta ahora problemas en Asturias.