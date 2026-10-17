El Principado moviliza 180.000 euros en Castropol para impulsar la sostenibilidad y la cohesión territorial . - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha movilizado 180.000 euros en el municipio de Castropol, a través de la Dirección General de Agenda 2030, para impulsar políticas de sostenibilidad y cohesión territorial.

La inversión se articula mediante dos líneas autonómicas de financiación en concurrencia competitiva destinadas a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y actuaciones frente a la emergencia climática.

En concreto, la línea 1 ha concedido 30.000 euros al proyecto 'Ornitología en la Ría del Eo', centrado en la promoción del ecoturismo social y la desestacionalización de la actividad económica local.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha participado en Castropol en las IV Jornadas Ornitológicas de la Ría del Eo, donde ha destacado el papel de la Agenda 2030 como herramienta de planificación y su apuesta por un modelo de ecoturismo ligado a la ornitología y comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Por su parte, la línea 2 destina 150.000 euros a la rehabilitación integral de la antigua escuela pública de Piñera, un inmueble de titularidad municipal que alberga el telecentro, talleres de empleo, sedes vecinales y oficinas administrativas.

La actuación permitirá resolver problemas estructurales del edificio mediante la renovación de las luminarias por sistemas LED, el cambio de la cubierta y los forjados y la sustitución de la carpintería exterior por sistemas de aislamiento térmico.