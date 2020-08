El Principado no concederá este año las tradicionales medallas del Día de Asturias por la pandemia

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido no conceder este año las tradicionales medallas del Día de Asturias con motivo de la actual situación de pandemia de coronavirus.

De este modo, no solo no se celebrará la entrega de estas distinciones a personalidades y colectivos de referencia para la comunidad, sino que en 2020 no se otorgará dicho reconocimiento ante la excepcional situación generada por la COVID-19, según confirmación del Ejecutivo autonómico a Europa Press.

Además de la ausencia de medallas, el próximo 8 de septiembre tampoco se desarrollarán las habituales actividades relacionadas con la efeméride como mercadillos o conciertos.

En esta edición, el Día de Asturias se limitará a un protocolario acto que servirá para mostrar "el respeto a las víctimas" y que será "muy respetuoso con las normas sanitarias, para dar ejemplo y también para agradecer su labor a todas las personas que han participado en la lucha contra la COVID, que aún no ha finalizado".