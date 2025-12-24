El Principado redefine la estructura de la Consejería de Salud para adaptarla al nuevo mapa sanitario

La consejera de Salud, Concepción Saavedra. - EUROPA PRESS

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este miércoles el decreto que detalla la nueva organización interna y las funciones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias.

El documento detalla la distribución de responsabilidades entre órganos clave como la Secretaría General Técnica, la Viceconsejería de Política Sanitaria y diversas direcciones generales especializadas. Entre sus prioridades destacan la gestión de la salud pública, el fomento de la salud mental y la coordinación de los servicios sociosanitarios para garantizar una atención integral. Asimismo, la norma establece protocolos para la transformación digital, el control farmacéutico y la supervisión de la seguridad alimentaria en la región.

Esta estructura busca optimizar la eficiencia del sistema sanitario público y asegurar el derecho ciudadano a la protección de la salud. Finalmente, el texto regula la transición de personal y recursos para adaptarse al nuevo mapa sanitario de la comunidad autónoma.

PILARES

La Secretaría General Técnica y la Viceconsejería de Política Sanitaria constituyen los pilares fundamentales para la gestión administrativa y la dirección estratégica del sistema.

La Secretaría General Técnica asume la dirección de los servicios comunes del departamento y presta asistencia a la consejera en la elaboración de los planes de actuación, además de coordinar las iniciativas internas y la gestión de los recursos.

Este órgano se estructura en el Servicio de Asuntos Generales y Régimen Presupuestario Interno, encargado de la contratación administrativa, la elaboración del anteproyecto de presupuestos, la gestión del patrimonio, la transparencia y la protección de datos personales; el Servicio de Personal, responsable de la gestión y administración de los recursos humanos, la coordinación de las relaciones de puestos de trabajo y la supervisión de los expedientes procedentes del SESPA; y el Servicio de Asuntos Jurídicos, que elabora proyectos normativos, asesora legalmente a los órganos de la Consejería, tramita procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial y realiza el seguimiento de los procesos judiciales, además de supervisar la autorización de centros sanitarios.

Por su parte, la Viceconsejería de Política Sanitaria depende directamente de la titular de la Consejería y ejerce funciones de dirección y coordinación en materia de planificación sanitaria y cuidados. Entre sus competencias figuran el control de la eficiencia de la asistencia sanitaria y la responsabilidad sobre los proyectos arquitectónicos y las obras promovidas por el departamento.

Bajo su ámbito se integran la Dirección General de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria; la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria; y dos servicios transversales específicos: Servicio de Obras, responsable de la redacción de proyectos arquitectónicos promovidos por la Consejería, así como del control de ejecución y recepción de las obras; y Servicio de Farmacia, encargado de la planificación farmacéutica, la inspección y control de centros, laboratorios y distribución de medicamentos, además de la farmacovigilancia y el control de la publicidad sanitaria.

DIRECCIONES GENERALES

La estructura orgánica se organiza en torno a tres Direcciones Generales principales: Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Dirección General de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria, y Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria.

La Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental asume la ordenación, dirección y evaluación de las competencias en salud pública, así como la coordinación del Plan de Salud del Principado. Entre sus funciones figuran la prevención y protección de la salud, la seguridad alimentaria, la salud ambiental y laboral, además de las políticas de salud mental y drogodependencias.

Esta dirección se organiza a través del Servicio de Planificación en Salud Mental y Adicciones, responsable del impulso y evaluación de la Estrategia de Salud Mental y de los planes sobre conductas adictivas; el Servicio de Vigilancia de la Salud y Respuesta a Emergencias Sanitarias, que gestiona los sistemas de información epidemiológica y las alertas de salud pública; y la Subdirección General de Salud Pública, que coordina servicios como Programación en Salud, Acción Comunitaria, Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y el Laboratorio de Salud Pública.

Por su parte, la Dirección General de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria, dependiente de la Viceconsejería de Política Sanitaria, tiene entre sus cometidos la negociación y seguimiento de los contratos de servicios sanitarios, la ordenación territorial y el impulso de la transformación digital del sistema de salud. También es responsable de las políticas de calidad, investigación y formación de los profesionales sanitarios.

Para el desarrollo de estas funciones, cuenta con el Servicio de Transformación, Calidad y Gestión del Conocimiento; el Servicio de Planificación y Seguimiento, encargado del control del gasto, la planificación de recursos y la gestión de la Tarjeta Individual Sanitaria; el Servicio de Sistemas de Información y Transformación Digital, que define la estrategia tecnológica y de ciberseguridad; y el Servicio de Inspección de Servicios y Centros Sanitarios, que realiza auditorías, inspecciones y tramita expedientes de responsabilidad patrimonial.

La tercera área es la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, también dependiente de la Viceconsejería, que dirige las políticas de cuidados, promueve la autonomía del paciente y coordina los servicios sociosanitarios. Asimismo, es responsable de la valoración administrativa de la discapacidad y del Plan de Humanización del sistema sanitario.

Esta dirección se estructura en el Servicio de Cuidados en Atención Sociosanitaria y Valoración de la Discapacidad, encargado de implementar programas de cuidados y coordinar los equipos de valoración, y el Servicio de Atención Centrada en la Persona y Autonomía, que desarrolla actuaciones de autocuidado, educación para la salud y la estrategia de Cuidados Paliativos.

ADAPTACIÓN DEL PERSONAL

El decreto establece el mantenimiento íntegro de los derechos del personal de las Unidades Territoriales de Área y de aquellos empleados cuya dependencia orgánica se vea modificada por la nueva estructura, que conservarán su vinculación con los puestos de trabajo y sus derechos y obligaciones, ya sean de carácter funcionarial o de otra naturaleza.

Asimismo, las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo a los créditos presupuestarios actuales hasta la aprobación de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). Mientras tanto, estas unidades quedarán adscritas de forma provisional a los nuevos órganos mediante resolución de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

En cuanto a los plazos, la norma fija un máximo de dos meses desde su entrada en vigor para adecuar todos los instrumentos de ordenación de puestos de trabajo de la Consejería. Las modificaciones presupuestarias necesarias para aplicar la nueva estructura corresponderán a la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos.