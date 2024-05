El Principado señala que el Ayuntamiento debe ajustar su propuesta urbanística al proyecto básico de estación

García destaca la flexibilidad de la estación de autobuses, que cumple "de sobra" los requisitos iniciales



El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad del Gobierno del Principado de Asturias, Jorge García, ha apuntado este martes que entiende que la proposición urbanística presentada por el Ayuntamiento gijonés sobre el Plan de Vías es una propuesta "inicial" y que debe acomodarse ahora al proyecto básico de estación intermodal diseñado por el Ministerio de Transportes.

Según él, ya la huella de la propia estación obliga a desplazar una serie de viales. García ha apuntado que ya se ve que algunos de los edificios de la propuesta municipal no tienen una razón de estar respecto al proyecto básico.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación acompañado del concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Tino Vaquero, antes de intervenir en el acto de presentación del proyecto de la estación intermodal y de la ordenación propuesta por el Gobierno local para el 'solarón', en la Casa del Pueblo.

Asimismo, ha destacado que se cumplen las expectativas de la propia implantación de la estación, que ya tiene un proyecto, y también urbanísticamente en términos de edificabilidad y aprovechamiento.

Ha insistido, también, en que entienden como primera proposición la propuesta del Ayuntamiento, pero ha recalcado que hay que trabajarla sobre una realidad ya conocida, que es el proyecto básico de la estación intermodal y lo que eso implica.

A mayores, ha incidido en que hay cuestiones que hay que tener en cuenta, como el soleamiento, las sombras que arrojan los edificios o la propia distribución de corrientes de aire.

El Ayuntamiento deberá incorporar el diseño del proyecto básico de la estación y trabajar sobre una propuesta que encaje. Unido a ello, tendrá que ver si hay que hacer alguna modificación del Plan General de Ordenación (PGO) por los viales a ejecutar.

También ha recalcado que deberá ser objeto de una mesa de trabajo técnica dentro de Gijón al Norte para discutir y poder valorar las implicaciones jurídicas y administrativas que tienen los cambios propuestos en los aprovechamientos y en la cantidad de recursos derivados de las plusvalías que perdería la sociedad que gestiona el Plan de Vías con esa propuesta.

Sí que ha remarcado que el punto de encuentro entre Principado y Ayuntamiento es poder destinar un gran espacio central en los terrenos liberados por el soterramiento ferroviario para crear la segunda mayor zona verde de la ciudad. Algo que encaja con la visión del Ministerio, según él.

Sobre la futura estación intermodal, ha resaltado la cubierta ajardinada y continua desde la avenida de Príncipe de Asturias hasta la propia estación. A esto ha sumado que incorpora principios de sostenibilidad, de iluminación natural, en una estación que está llamada a ser una nueva centralidad de la ciudad, con un edificio con una arquitectura singular.

García ha aludido, por otro lado, a la futura estación de autobuses, con 20 dársenas y otras tres que permitiría ampliar hasta las 30 en un futuro.

Con todo, ha incidido en que es un proyecto "puntero", que supone un punto de avance. Según él, será a finales de julio cuando se materialice el proyecto básico y se tenga el presupuesto a costear entre las tres administraciones implicadas en el Plan de Vías --nacional, autonómico y local--. Una cuantía que se plasmará en el nuevo convenio que hay que firmar.

Ha señalado, eso sí, que hay proyectos que serán costeados solo por el Ministerio, como es la estación subterránea de Cercanías como la parte de conexión con el 'metrotren' y la prolongación de este hasta Cabueñes.

Asimismo, ha apuntado que la idea es poder llegar a las puertas del verano de 2025 con el proyecto de ejecución, que en realidad serán varios proyectos de diferentes cuestiones técnicas, lo que permitirá licitar las primeras obras.

Ha matizado, unido a ello, que hay unas obras que se ve necesario adelantar, como es la demolición del viaducto de Carlos Marx y la construcción de nuevos viales en ese entorno, mientras que el Ayuntamiento deberá avanzar en la modificación del Plan General de Ordenación para trazar estos últimos, que han de ser ya los definitivos.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Sobre la estación de autobuses, ha apuntado que, si bien antes la iba a sufragar el Principado, ahora se integra en el proyecto básico en conjunto a financiar por la sociedad Gijón al Norte, que gestiona el Plan de Vías.

A este respecto, ha resaltado que el propio diseño de la estación de autobuses tiene la flexibilidad para poder incrementar el número de andenes.

Es por ello, que ha considerado que cumple "de sobra" los requisitos iniciales que se había estudiado tanto con el Consorcio de Transportes como con las empresas del sector, ya que, según él, está pensada como una estación terminal.

Ha indicado, no obstante, que muchas de las líneas que ahora cubren recorridos como pueda ser Gijón - Oviedo el uso que harán de esta estación será "de paso".

Ha remarcado, en este contexto, que no va a ser una estación terminal más allá que para aquellas líneas de larga distancia. Ha recalcado, por otra parte, que el desarrollo del tren y del 'metrotren' harán que esos flujos que ahora se hacen en autobús, parte se pasen al sistema ferroviario.

Ha llamado la atención, por otra parte, sobre que ahora se va a construir una estación en superficie, lo que va facilitar la explotación y mantenimiento y el propio acceso de los autobuses.

Para él, el que no esté soterrada, que no quiere decir que no esté cubierta e integrada entre los dos barrios según García, es positivo desde un punto de vista operativo y de utilización por los usuarios.

Ha precisado, asimismo, que no se sabe aún cuánto va a costar, que lo va a fijar el proyecto definitivo, para luego empezar a trabajare en los procesos de financiación.

MEJORAS URBANÍSTICAS

Vaquero, por su parte, trabajar y coordinar con el Ministerio esa propuesta inicial del Ayuntamiento. También habrá que trabajar urbanísticamente si esa ordenación que proponen es la mejor o es susceptible de mejora.

A su juicio, una operación urbanística de este calado requeriría de un estudio urbanístico al estilo del que se hizo en 2008 cuando se selección el Plan Junquera.