El Principado suscribe convenios con Asata y empresas de ayuda a domicilio para la inserción de beneficiarios del SSB

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) han suscrito este martes nuevos convenios de colaboración con la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía (Asata) y con las empresas Azvase y Antonio Corripio Servicios, especializadas en ayuda a domicilio, para facilitar la inserción laboral de las personas que cobran el salario social.

El salario social básico (SSB) es una prestación que se otorga en Asturias a las personas con menos recursos. Los acuerdos firmados este martes se suman a los del año pasado, suscritos con la Fundación Laboral de la Construcción y Tragsa.

El objetivo, según ha explicado en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, el objetivo es promover el acceso de los perceptores de la renta mínima al mercado de trabajo.

En virtud del convenio, según ha explicado, Asata, que figura entre los centros colaboradores del Sepepa, se compromete a mejorar al cualificación profesional de las personas que ingresan al salario social a través de la formación y a prestarles servicios de intermediación laboral para puestos relacionados con el transporte y la logística.

Por su parte, las empresas Azvase y Antonio Corripio Servicios, centrados en los cuidaddos domiciliarios de larga duración, incorporarán a sus bolsas de empleo a beneficiarios del SSB, que tendrán prioridad en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Además recibirán formación para la mejora continua de su capacitación profesional.

En la firma de los acuerdos han participado, además de Melania Álvarez, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, el presidente de Asata, Ruperto Iglesias, el consejero delegado de Azvase, Fernando Fernández-Kelly, y el administrador y gerente de Antonio Corripio Servicios, Antonio Corripio.

"Nuestro principal objetivo es que puedan desarrollar una vida plena, autónoma e indpendiente, y para ello es fundamental ayudarles a encontrar un puesto de trabajo", ha dicho Melania Álvarez.

VOLUNTARIEDAD

A preguntas de los periodistas, Melania Álvarez, ha dicho que estos acuerdos no implican contraprestación alguna para las compañías que participan. Es solo colaboración, ha dicho.

Por otro lado, la participación en estos programas de los perceptores de SSB es voluntaria, ha dicho Melania Álvarez. No obstante, en caso de rechazo, se trasladará el expediente al ayuntamiento correspondiente para que haga un seguimiento del caso. Si el rechazo no está justificado, no se descarta que el beneficiario pierda la prestación.