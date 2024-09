El PSOE acusa a Canteli de subir los impuestos para pagar "su mala gestión" y "falta de planificación"

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Javier Ballina ha acusado al equipo de gobierno local, liderado por el 'popular' Alfredo Canteli, de tener que subir los impuestos "no para mejorar los servicios públicos", sino ante su "mala gestión económica" y una falta de "planificación".

Se trata, a su juicio, de una subida de impuestos "tremendamente injusta" al "perjudicar a las clases medias y a los desfavorecidas" mientras "premia a los grandes propietarios" y efectúa "inversiones ruinosas como el Calatrava", además de perder fondos europeos y tener que encarar varios sobrecostes.

En una rueda de prensa junto al portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, Ballina ha afirmado que las nuevas ordenanzas fiscales propuestas por el Ayuntamiento son "escándalosas" ante "una subida general de impuestos y tributos" con un "afán recaudatorio".

Una situación que, ha recordado, supone un "incumplimiento fragante" del programa con el que Canteli se presentó a las elecciones, donde prometía una bajada de impuestos.

Así, ha recordado que el IBI sube del 0,54 al 0,58, mientras que la tasa de basura sube un 80%, la del agua un 10%, la de ayuda a domicilio un 5% y la de conciliación a más del 60%. Por todo ello, el PSOE presentará enmiendas con el objetivo de "revertir" esta situación "como ya ha pasado con las becas".

"Canteli dice que es un hombre de palabra, pero no es cierto; no cumple los calendarios ni su programa electoral, donde decía que iba a bajar los impuestos", ha afirmado Llaneza, donde ha acusado al modelo impositivo de Canteli de "primar intereses particulares" y "no poner a las personas en el centro". En ese sentido, ha cifrado en unos 160 euros la subida que supondrán las nuevas ordenanzas, sin que ello suponga mejores servicios públicos.