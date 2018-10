El PSOE acusa a Cascos de mala gestión "intencionada" del presupuesto para justificar nuevos recortes

Actualizado 25/11/2011 13:13:43 CET

Culpa al Ejecutivo de la "duplicación" del déficit en Sanidad, así como de la falta de 111 millones en la venta de viviendas

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en la Junta General del Principado, Álvaro Álvarez, ha acusado este lunes al Gobierno autonómico de Francisco Álvarez Cascos de "no gestionar intencionadamente" el presupuesto de la comunidad para "crear un clima de dificultades" que permita practicar "un recorte muy importante".

Es el análisis que el parlamentario ha realizado, ante los medios de comunicación y durante el pleno de la Junta General, del anuncio de un desvío de 619 millones del consejero de Hacienda, Ramón del Riego, este jueves, con respecto a las cuentas autonómicas. El parlamentario ha cuestionado los datos económicos ofrecidos por el Ejecutivo, pero en todo caso ha culpado a la gestión del Equipo de gobierno de este desvío, en sus dos principales partidas: la sobrestimación de 111,2 millones correspondientes a la venta de viviendas del Principado, y el agujero de 317 millones en el Servicio de Salud (Sespa).

Sobre el primer punto, Álvarez entiende que esas viviendas "están ahí, no han desaparecido". "El Gobierno no ha gestionado el presupuesto", pues "hay una previsión de ingresos de 100 millones por viviendas, y están ahí, no han desaparecido, valen 100 millones de euros. Hay 10.000 viviendas que se pueden someter a la venta cuando el Gobierno quiera, lo que tiene que hacer es gestionar el presupuesto y dejar de lamentarse", criticad el diputado socialista.

Por otra parte, el diputado entiende que "el sobrecoste de la sanidad se ha duplicado en los últimos seis meses". "Eran 160 millones de euros hasta hace cuatro días, y hoy estamos en más de 300 millones". ¿Qué pasa? el gobierno tendrá algo que decir con respecto a eso", exige.

En este caso, Álvarez recuerda que "en otras legislaturas (en estos casos) se decía que podía ser por una baja presupuestación o por mayor incremento de gasto, pero el Gobierno hacía ajustes internos en el presupuesto, para dotar de partidas nuevas a Sanidad para que al final no hubiese más déficit". "Pero si eso no lo hacen, a pesar de su eficacia y capacidad técnica (en sentido irónico), se ha duplicado el gasto en el déficit en la sanidad", comenta al diputado.

Desde su punto de vista "el Gobierno está para gestionar el presupuesto y provocar una liquidación que tenga el menor déficit posible". "Están provocando la sensación de dificultad presupuestaria, por una falta de gestión intencionada, para que eso les permita presentar un presupuesto que tenga un recorte muy fuerte y justificable, con previsiones de gasto muy disminuidas en el próximo ejercicio", acusa el parlamentario.

Álvarez duda, en todo caso, de los datos ofrecidos este jueves por Del Riego. "No es nada creíble lo que dice el consejero, ni la cifra que da de techo de gasto ni ninguna otra. Tienen que ser más serios", considera, y "no estar cada día diciendo una cifra diferente, y ponerse a trabajar en un presupuesto que tiene que negociar con los grupos parlamentarios".

CONTRADICCIONES Y REBAJA DE CALIFICACIÓN

Acusa además al ejecutivo de contradecirse para "generar confusión", pues "hace 15 días, a preguntas de su grupo, el presidente dijo que era imposible hacer una previsión solvente sobre los ingresos del sistema financiero con respecto a Asturias, y no se podría formular una presupuesto hasta que no se conozcan estas previsiones del nuevo Gobierno (estatal)". Sin embargo, añade, "en el día de ayer se contradicen y el consejero dice que el presupuesto puede estar aprobado antes del 1 de enero".

Al respecto de la bajada de calificación de Asturias, el diputado socialista tiene claro que los problemas de insolvencia no son de la comunidad, sino del propio Gobierno autonómico y de su Consejería de Economía.