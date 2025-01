El PSOE acusa a PP y Foro de "dejarse arrastrar por la extrema derecha" ante la tubercolosis bovina

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE Alba Álvarez ha calificado de "lamentable" que el PP y Foro "se hayan dejado arrastrar por la extrema derecha a un barrizal de mentiras y desinformación" en relación con la preocupación del sector ganadero en torno a la situación generada por la tuberculosis bovina en Tineo

"Lo único que el PP está haciendo es generar miedo, confusión y crispación entre el propio sector", ha indicado a través de nota de prensa, donde ha puesto de manifiesto la "comprensión" del Grupo Socialista ante la situación de los ganaderos

"Entendemos la inquietud de los ganaderos y ganaderas ante un problema tan serio al que el Gobierno de Asturias está dando la máxima importancia y que no rehúye, como lo demuestra la presencia del consejero de Medio Rural y Política Agraria ayer en Tineo, su concejo, para explicar con claridad las medidas que es necesario adoptar", ha afirmado.

"La Consejería aplica el protocolo sanitario nacional, obligado ante el aumento de la incidencia de la enfermedad y que incluye medidas que no decide el Gobierno de Asturias y que tampoco se pueden modular en función de la zona. Y el PP lo sabe", ha explicado la diputada.

"Nos entristece comprobar cómo la derecha, de la mano de la extrema derecha, hace demagogia y lanza declaraciones insensatas, utilizando políticamente una situación que afecta de lleno a los ganaderos y ganaderas. Es lamentable su falta de escrúpulos", ha añadido.

Para Alba Álvarez, "estamos ante un problema de sanidad animal y de salud pública. No se puede mirar para otro lado. Un gobierno serio y responsable está obligado a actuar, mirar a la cara a los ganaderos y decirles la verdad, como hizo ayer el consejero en Tineo. Asturias no puede permitirse perder el estatus de zona libre de tuberculosis porque perjudicaría a toda su cabaña ganadera, con consecuencias para la venta o para el traslado de animales a otras comunidades autónomas. No hablaríamos del problema de un concejo: hablaríamos del problema de los 78 concejos", ha explicado.

La diputado ha indicado que asiste con "asombro" a que el PP se haya "abonado muy rápido al papel de agitadores". Una actitud "irresponsable que enfanga y que evidencia que no tienen escrúpulos en desvirtuar el valor de la verdad".

"Los socialistas continuaremos trabajando para atajar los focos, ofrecer una viabilidad futura a las explotaciones de Tineo y proteger el estatus sanitario de toda Asturias", ha concluido Alba Álvarez.