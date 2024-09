El PSOE afea a Moriyón que no contemple ninguna medida de vivienda en las ordenanzas fiscales

GIJÓN/OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha afeado este viernes a la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), que el gobierno local no contemple ninguna medida en las ordenanzas fiscales para influir en el mercado de la vivienda.

"Es imprescindible revisar en profundidad las diferentes figuras impositivas para caminar hacia un sistema que tenga en cuenta los principios de capacidad económica, equidad, y justicia social", dice la edil en nota de prensa tras la comisión celebrada esta mañana.

Para Pineda, "el acceso a la vivienda es el principal problema de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, especialmente de los jóvenes, y no debería desaprovecharse ninguna posibilidad para intervenir en el mercado haciendo aflorar los miles de viviendas desocupadas. La ley de vivienda que entró en vigor en 2023 permite aplicar recargos de hasta el 150% del IBI para los grandes tenedores de viviendas vacías, una posibilidad que han aprovechado ayuntamientos como el de Zaragoza o San Sebastián y que Carmen Moriyón está empeñada en rechazar, como ha rechazado todas las propuestas del grupo socialista en esta materia".

Asimismo, lamenta que el gobierno local no haya hecho el estudio en profundidad que comprometieron de todos los impuestos municipales y que serviría para justificar el proyecto tributario para 2025. "La concejala de Hacienda de Carmen Moriyón nos ha entregado un borrador y lo que nos encontramos es que no existe tal estudio. Creemos que es imprescindible que el Ayuntamiento revise en profundidad las diferentes figuras impositivas con el objetivo de garantizar ingresos suficientes para prestar los servicios públicos a la ciudadanía y, al mismo tiempo, caminar hacia un sistema impositivo que tenga en cuenta los principios de capacidad económica, equidad, y justicia social", asegura Pineda.

Para la concejala socialista, el equipo de gobierno de Foro y PP "demuestra su incapacidad para planificar y adoptar decisiones con una visión general de las necesidades de este municipio".

"¿Dónde está la reducción de impuestos que prometieron antes de su llegada al poder? ¿Se han dado cuenta ya que no es posible disminuir los ingresos sin mermar los servicios públicos?", cuestiona la concejala, al tiempo que critica que únicamente proponen un pequeño ajuste relativo a las familias numerosas. "No solo no se reducen los impuestos, sino que se suben indiscriminadamente", apuntilla.

En ese sentido, el PSOE de Gijón defiende que la fiscalidad municipal debe asegurar que el municipio "siga siendo un referente en calidad de servicios prestados".