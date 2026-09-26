El PSOE alerta que el expediente de los conciertos del auditorio se hizo en contra de la Asesoría Juridica

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Javier Ballina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, ha afirmado este sábado que el expediente de programación de los Conciertos del Auditorio y de las Jornadas de Piano Luis G. Iberni, con un presupuesto de 1.224.489 euros, fue aprobado ayer por la Fundación Municipal de Cultura "pese a las advertencias en contra de la dirección general de Asesoría Jurídica".

Ballina señala que en un primer informe jurídico, fechado el 29 de julio, Asesoría Jurídica ya advertía de la necesidad de completar el expediente en cuatro aspectos concretos: acreditar el marco jurídico y las funciones de la persona que firmaba como director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, justificar la vinculación de la programación con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, acreditar que las contrataciones se hacen con valores de mercado y aportar un desglose económico detallado.

"Desde el 29 de julio el equipo de gobierno sabía exactamente qué documentación tenía que incorporar al expediente. Tuvo tiempo más que suficiente para corregir las deficiencias advertidas por la Asesoría Jurídica y, sin embargo, el nuevo informe de septiembre confirma que dos de las cuestiones esenciales siguen sin estar acreditadas y considera que 'no se puede informar favorablemente' el expediente", ha señalado Ballina.

El concejal socialista relaciona además esta situación con la renuncia en junio de Cosme Marina, hasta entonces director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo.

"Tenemos una programación que va a comprometer más de 1,2 millones de euros en contratos y una candidatura a Capital Cultural en 2031 y el equipo de gobierno se permite tener descabezada la dirección artística de la FMC, con lo cual, ahora estamos con las espaldas sin cubrir de cara a las contrataciones", ha advertido.

"Esto no es una cuestión formal menor. Estamos hablando de quién está legitimado para intervenir en la definición de una programación cultural y en unos procedimientos de contratación que movilizan una cantidad muy importante de dinero público. El Gobierno municipal conocía esta carencia desde junio y no la ha resuelto", sostiene Ballina.

Asesoría Jurídica, además, habría considerado que no se han justificado los precios de las contrataciones ni para las Jornadas de Piano ni del ciclo de Grandes Conciertos. "Lo relevante no es afirmar que los precios sean o no sean excesivos. Lo relevante es que, según la propia Asesoría Jurídica, el expediente no aporta todavía elementos objetivos suficientes para comprobar que los importes responden a precios de mercado", denuncia públicamente el concejal socialista.

El edil recuerda además que el informe jurídico inicial advertía de que la relevancia económica del expediente exigía una especial justificación, al incluir un volumen significativo de recursos públicos y partidas que comprenden honorarios artísticos, desplazamientos, alojamientos, producción, instrumentos, publicidad y otros gastos.

"Estamos hablando de un expediente que moviliza más de 1,2 millones de euros y en el que la Asesoría Jurídica había señalado de forma concreta qué documentación faltaba en julio. No estamos ante una cuestión sobrevenida a última hora: el gobierno municipal conocía estas deficiencias desde hace dos meses. Tuvo tiempo para corregirlas y, sin embargo, el segundo informe confirma que siguen pendientes y, a pesar de ello, se ha llevado a aprobación el expediente", recalca el concejal socialista. Ballina ha alertado de las consecuencias de esta situación: "Nos jugamos que las contrataciones que se hagan en este expediente o otras tengan las espaldas jurídicas cubiertas".