El PSOE alerta del "riesgo" de que el Ayuntamiento de Gijón deba presentar un plan económico - financiero como en 2018

Pineda critica que el Gobierno se ha instaurado en la política "de la negación y la irresponsabilidad"

GIJÓN, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda ha advertido este jueves de que el Gobierno local podría no cumplir con la legalidad presupuestaria, lo que conllevaría a tener que presentar un plan económico - financiero para los dos ejercicios siguientes, en los que se aplicarían recortes que redundarían negativamente en los ciudadanos.

Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio, ha explicado que para 2024 no se ha prorrogado la exención de las reglas fiscales, por lo que están activas y son de obligado cumplimiento, según la edil.

A este respecto, ha alertado que de en el informe del pasado abril de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se hace constar el "elevado riesgo" de que el Ayuntamiento gijonés no pueda cumplir con techo de gasto financiero y requiere adoptar medidas para corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto y evitar el déficit estructural de las cuentas municipales a medio y largo plazo.

Pineda, en este sentido, ha lamentado que el Gobierno se haya instaurado en la política "de la negación y la irresponsabilidad", a lo que ha recordado que, bajo gobierno también de Foro, el Ayuntamiento tuvo que presentar un plan económico - financiero en 2018.

Entre otras cosas, ha indicado que las reglas fiscales afectan principalmente a la limitación del uso libremente del superávit presupuestario para modificaciones presupuestarias.

A este respecto, ha apuntado que de los 28,2 millones de euros de remanente libre, a día de hoy ya se ha gastado 9,9 millones de euros, a los que habrá que sumar 6,5 millones que van al Pleno de este mes de mayo, es decir, un total de 16,3 millones. Esto hace que queden solo 11,9 millones de euros de remanentes.

Pineda ha remarcado que, en la Comisión de Hacienda celebrada este día, la concejala de Hacienda, María Mitre, les informó que aún no está realizado el informe de estabilidad presupuestaria que se hace todos los años, por lo que aún no se sabe cuál es la parte que se puede usar libremente de ese superávit. La edil ha recalcado que, no teniendo este dato, usar el 60 por ciento es una "imprudencia".

En cuanto al límite de gasto no financiero, ha señalado que la ley fija que la variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española, que el Ministerio de Hacienda ha fijado en un 2,6 por ciento para 2024.

No obstante, el presupuesto municipal para 2024 aumentó el gasto computable en un 16,1 por ciento, seis veces por encima de la cita tasa, lo que se traduce en 34 millones de euros de más.

Por ello, ha remarcado que si se ejecuta el presupuesto, habrá que hacer un plan económico - financiero para volver a la senda de la sostenibilidad financiera, que fue la "herencia" que dejó Foro en 2019 y todo indica que van "por el mismo camino", ha apostillado la concejala socialista.

Con todo, Pineda ha incidido en que es necesario dar un "giro radical" a la gestión económica del Gobierno local, para lo que la alcaldesa, a su juicio, deberá definir lo que es prioritario, así como su proyecto de ciudad,

Pineda, asimismo, ha mostrado su deseo de que se corrija esta cuestión "desde la prudencia y la negociación con todas las fuerzas políticas". Sobre ello, ha apuntado que deberían hacerse retenciones de crédito si se confirma que han destinado más dinero del permitido por ley y que podría conllevar sanciones.

También ha llamado la atención sobre que Mitre les ha trasladado que no tienen previsto hacer nada y solo confía en que no se ejecute el presupuesto. La edil socialista ha advertido de que no sirve la excusa de que en 2023 no había reglas fiscales.