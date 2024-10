El PSOE considera "un delirio" el plan de Canteli de destinar más de 250.000 euros a un bar en La Florida

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha tildado este miércoles de "delirio" los planes de Canteli para destinar más de 250.000 euros a la construcción de un bar "como único uso conocido de la explanada de La Florida, en la que ya dilapidó casi un millón de euros".

"Hay que reconducir este disparate continuo. Oviedo merece una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos y Canteli no está a la altura. Por esa razón hemos forzado la celebración de un pleno extraordinario para que el alcalde dé explicaciones sobre su creciente incapacidad de gestión", ha indicado Fernández Llaneza.

El portavoz del PSOE ha recordado que las obras de la explanada de La Florida se iniciaron sin permiso de Cultura, pese a afectar al entorno del Camino de Santiago, y con la finalidad declarada de crear un recinto ferial que albergaría, en palabras del alcalde, el Circo del Sol o la feria ganadera de La Ascensión.

"Astracanadas del alcalde que claramente excedían la calificación urbanística del solar como equipamiento local, que alarmaron a los vecinos y motivaron informes negativos de la CUOTA por la falta de accesos y estacionamiento", ha indicado el socialista.

Así, incide el PSOE de Oviedo en que tres años más tarde, el recinto que costó un millón de euros ya no es ferial ahora es polivalente, pero lo único que se le ocurre al alcalde para llenarlo es gastarse dinero público en un bar de un cuarto de millón de euros. "Y no será porque desde la oposición no le hayamos planteado alternativas mucho más razonables para dar uso al desaguisado. En julio, les propusimos renaturalizar la parcela, abrirla al Naranco y crear un Centro de Interpretación del Camino Primitivo, que sale de la ciudad justo en ese punto", inciden.