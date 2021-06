El PSOE exige a Casado explicaciones inmediatas por la imputación de Cospedal, "el mayor escándalo de corrupción del PP"

Lastra avisa al líder del PP de que debe su cargo al apoyo de Cospedal: "No puede seguir huyendo ni escondiéndose"

MADRID/OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha denunciado este miércoles que la imputación de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal en el 'caso Kitchen' es "el mayor escándalo de corrupción" de este partido y, por ello, ha avisado a líder de los 'populares', Pablo Casado, de que no puede "seguir huyendo ni escondiéndose" sino que debe dar "explicaciones inmediatamente".

"Estos días Casado parece empeñado en dar lecciones de patriotismo. Hoy no hay mejor lección de patriotismo que dar la cara, asumir responsabilidades, y colaborar con la justicia y con el Parlamento ante este caso gravísimo de corrupción", ha afirmado portavoz de los socialistas en el Congreso, en una declaración sin preguntas desde la sede del PSOE de Oviedo.

"LA CORRUPCIÓN ES EL PRESENTE DEL PP"

Asimismo, ha asegurado que la imputación de Cospedal por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada 'Operación Kitchen', demuestra que la corrupción no es solo "el pasado" del PP sino también "el presente".

A este respecto, la 'número dos' del PSOE ha recordado que si Casado es presidente del PP, es "gracias" al apoyo de Cospedal en el último congreso, y también ha señalado que el actual líder de los 'populares' ya formaba parte de la dirección del partido cuando se dieron los hechos que sostienen la imputación.

"Ya no hay duda. La corrupción no es algo que ha ocurrido al PP, es algo que se ha organizado, estructurado y ordenado desde la dirección del PP", ha sentenciado, al tiempo que ha afirmado que esta imputación demuestra que el PP "no ha dudado en parasitar las instituciones dle Estado y ponerlas al servicio de intereses partidistas".

Por todo ello, Lastra ha avisado de que si Casado "tiene que rendir cuentas de una corrupción que no es coyuntural sino que fue diseñada como parte de la estructura del PP que preside hoy". "No se trata de cambiar de sedes ni de caras, sino de dar la cara", ha resumido.

Sobre todo porque, a su juicio, la imputación de Cospedal supone "el mayor escándalo de corrupción del PP". "Quien preside ese partido no puede limitarse a mirar para otro lado y esconderse una vez más", ha enfatizado.

"Si Casado quiere mantener credibilidad, debe dar inmediatamente explicaciones a los ciudadanos", ha recalcado Lastra. "Eso es lo que exige la ciudadanía y lo que exige el PSOE", ha zanjado.