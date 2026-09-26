El PSOE de Llanes suspende la Fiesta de La Portilla tras el trágico fallecimiento de la llanisca Soraya Barreiro

Zona del accidente - SEPA

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Llanes ha decidido suspender la Fiesta Socialista de La Vega de la Portilla, programada para este domingo 27 de septiembre. La decisión se adopta en señal de duelo tras el trágico accidente acontecido este sábado durante la disputa del 49 Rallye Villa de Llanes, en el que ha perdido la vida la joven copiloto y vecina del concejo Soraya Barreiro.

La joven perdió la vida en un accidente mientras competía en la prueba automovilística. Era la copiloto del vehículo. El piloto resultó herido y fue trsladado al hospital. La organización decidió suspender la competición en vista de la gravedad de lo sucedido.

"En estos momentos de profundo pesar que consternan a todo Llanes, las socialistas del concejo entienden que la prioridad absoluta es el respeto a la memoria de la fallecida y la solidaridad con su entorno. Asimismo, los integrantes del PSOE local envían su más sincero pésame, junto con todo su cariño y cercanía, a la familia y amigos de Soraya, al tiempo que desean de corazón una pronta y completa recuperación al piloto Germán Romano", señalan desde el PSOE de Llanes a través de un comunicado.

De igual modo, la Agrupación Socialista ha transmitido un afectuoso abrazo de aliento a la Escudería Villa de Llanes y a todas las personas que, año tras año, colaboran de forma desinteresada en la organización de la carrera. Desde el PSOE del concejo afirman reconocer de primera mano el trabajo y la dedicación volcados en esta prueba, compartiendo plenamente su dolor en estos difíciles momentos.

El tradicional encuentro en La Portilla queda aplazado y más adelante se anunciará una nueva fecha para su celebración. El PSOE de Llanes agradece la comprensión de los vecinos, militantes, simpatizantes y representantes institucionales que tenían prevista su asistencia, entre los que se encontraban la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón; el eurodiputado Jonás Fernández; o el secretario general de la Agrupación de Llanes, Óscar Torre.