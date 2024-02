El PSOE pregunta por los planes del equipo de gobierno para la candidatura a Capital Europea de la Cultura

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, ha anunciado este martes la presentación de varias preguntas sobre los planes del equipo de gobierno para la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 ante la comisión plenaria de Educación, Cultura y Deportes.

"Una vez que el equipo de gobierno ha aceptado nuestra propuesta, queremos saber con qué concretos medios y calendario plantea formular la candidatura de Oviedo", ha dicho el edil en declaraciones remitidadas a los medios.

Al respecto, ha remarcado que, de acuerdo con la normativa relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033, "se pide a las ciudades que aspiren a este reconocimiento 'que pongan el máximo empeño en garantizar la más amplia participación posible de todos los componentes de la sociedad civil en la preparación y ejecución del programa cultural".

"Por eso queremos saber qué reuniones se han mantenido y con qué colectivos y cuáles han sido las conclusiones de estos encuentros", ha añadido Ballina.

En la misma línea, la concejala socialista Sonia Fidalgo ha recordado que "desde nuestro grupo ya mantuvimos reuniones con entidades como Ópera de Oviedo para transmitirles nuestra visión de la candidatura de la ciudad a capital de la cultura, pero la participación e implicación de la sociedad son claves en el proceso selectivo".

"Oviedo tiene mimbres de sobra para ser Capital Cultural Europea en 2031, pero es necesario armar una buena candidatura con un proyecto sólido detrás que aproveche y potencie el tejido y los innegables recursos culturales de los que disponemos", ha defendido la edil socialista.

Para los socialistas "la capitalidad europea de la cultura es una oportunidad extraordinaria para Oviedo", apuntando que la última ciudad española reconocida con la capitalidad europea, San Sebastián en 2016, "obtuvo un retorno de más de 70 millones de euros".

Recuerdan que a lo largo de 2025, de acuerdo con el calendario fijado por la UE, Oviedo debería presentar el dosier con el proyecto de su candidatura. "El proceso, una vez se haya presentado la documentación, continuará con una evaluación inicial de la que saldrá una lista restringida de ciudades aspirantes", dicen.

"Debemos llegar a ese primer corte preparados y, por el momento, no sabemos qué recursos piensa dedicar el equipo de Canteli al proyecto ni si se gestionará desde el Ayuntamiento o se piensa acudir a una contratación externa", ha señalado Ballina, advirtiendo de que no se pueden "repetir los errores, improvisaciones y falta de estrategia que se vieron con la candidatura a capital cultural en 2016, que llevaron a que la ciudad no superase ni la primera criba".

Por ello, desde el PSOE consideran que "hay que abrir el proyecto a la participación de toda la sociedad y establecer un calendario de hitos que nos permita llegar a 2025 en las mejores condiciones para alcanzar el objetivo".