El PSOE preguntará en el pleno por la web municipal de suelo público

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón preguntará en el pleno municipal si el gobierno local tiene previsto completar la web de Suelo Público del Ayuntamiento de Gijón, un recurso que los socialistas solicitaron en Pleno el pasado mes de junio para movilizar parcelas con el fin de promocionar vivienda pública.

Según han explicado los socialistas, en el citado portal solo figuran 17 fincas residenciales de propiedad municipal, es decir, aquellas que son edificables directamente según el Plan General.

"No se han incluido las fincas dotacionales que forman parte del patrimonio público de suelo, que son seguro muchas más ya que el Ayuntamiento recibe como compensación la cesión de una parte de terreno en cada operación urbanística que se lleve a cabo en Gijón para ser destinado a dotaciones públicas, entre las que se encuentra la vivienda pública residencial. La web tampoco recoge parcelas de la zona rural u otros inmuebles que forman parte de ese inventario y que podrían ser enajenados para financiar la construcción de vivienda pública", ha informado el concejal del PSOE Tino Vaquero en rueda de prensa.

El edil afea que la forma en que esas fincas se podrían poner en el mercado no viene especificada. "Tener un portal público de suelo no obedece solo a un criterio de transparencia y publicidad; es la mera herramienta la que debe servir para movilizar suelo público nuestro municipio. Con lo que el gobierno local ha hecho hasta ahora, ¿da por terminada su labor o incluirá más contenido y mejorará su presentación? Si no es así, ¿cuándo va a abordar los trabajos que faltan?", ha preguntado.

Para el PSOE, el gobierno local no debería continuar a la espera de que alguna entidad promotora se interese por el suelo, sino que es la propia administración local la que tiene que tomar la iniciativa tasando cada parcela y calculando los costes de la edificación para poner en el mercado sus terrenos a través de cesiones para edificar vivienda pública, concesión de derechos de superficie, cooperativas, u otras fórmulas.

En ese sentido, el concejal ha recordado que el Grupo Municipal Socialista ha presentado un plan para la creación de más de 1.000 viviendas por toda la ciudad en los próximos años.