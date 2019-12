El PSOE sostiene que el presupuesto municipal para 2020 es para los "amigos" del bipartito

Publicado 11/12/2019 14:42:24 CET

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este miércoles una enmienda a la totalidad a los presupuestos municipales para 2020 debido a que este presupuesto "no cumple con los objetivos que debe cumplir". "Un presupuesto solo para los amigos del bipartito", ha denunciado el portavoz socialista, Wenceslao López.

"No cumple los plazos, no cumple con el Plan Económico Financiero que ellos mismos aprobaron en el mes de julio y no cumple la Regla de Gasto, además olvida los barrios y la zona rural", ha dicho el portavoz socialista sobre el presupuesto municipal. López, de forma resumida, ha dicho que "es un presupuesto no contra la crisis sino para conservar la crisis y que va en dirección contraria a las necesidades de Oviedo".

Por su parte, la edil Ana Rivas ha incidido en que el bipartito ha incrementado las partidas destinadas a gasto corriente. "Estos 200 millones de euros representan el 91,14% de los 219.756.289 euros de presupuesto total para 2020; mientras que las inversiones y transferencias de capital representan un 4,83%, muy lejos de aquel 20% que dijeron en su pacto PP y Ciudadanos", ha concretado.

Dentro del gasto corriente, Rivas ha detallado que 6,3 millones de euros más irán destinados a empresas privadas que el bipartito "compensa" con la reducción de 0,4 millones de euros en partida presupuestaria para personal. "También bajan las transferencias destinadas a financiar acciones civiles y sociales, becas, premios y transferencias a las entidades sin ánimo de lucro para que desarrollen actividades en el municipio", ha añadido. De este modo, 6,3 millones de euros irán destinado a empresas y se produce una reducción de 1,9 millones de euros destinados a transferencias, según ha resumido Rivas.