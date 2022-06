PSOE vota con PP, Cs y Vox para rechazar una PNL de Podemos sobre la creación de la especialidad de asturiano

PP y Ciudadanos reconocen la "precariedad" y los "problemas" de los profesores de asturiano y gallego-asturiano

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra de una Proposición No de Ley (PNL) de Podemos para instar al Principado a reclamar al Estado la creación de la especialidad docente de asturiano o, en su caso, que este faculte a la autonomía a ponerla en marcha "en condiciones de igualdad con las otras especialidades lingüísticas".

La PNL, votada este jueves en la Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo de la Junta General, también pretendía instar al Consejo de Gobierno a incluir plazas de las especialidades de lengua asturiana y gallego-asturiano en las plantillas orgánicas y en los procesos de estabilización laboral y establecer la oferta obligatoria en todos los niveles educativos, además de en las Escuelas de Idiomas.

Según la diputada del PSOE, Mónica Ronderos, que ha usado el asturiano en su intervención, estos dos últimos puntos no se pueden llevar adelante al ser competencia estatal, por lo que ha acusado a Podemos de "demagogia" y de actuar con "falta de rigor". Así, ha recordado el compromiso de la FSA con la oficialidad y que esta no salió adelante por los que introdujeron medidas fiscales en el debate, para afirmar que de llevar adelante un proceso de estabilización del profesorado sin ese marco legal, la justicia podría anularlo. "No podemos solicitar al Gobierno asturiano hacer algo fuera de norma", ha indicado.

Por eso, ha reclamado a Podemos que permitiera una votación punto por punto para poder apoyar la reclamación de la creación de la especialidad y rechazar así los otros dos. "No aceptaremos la votación por puntos y que nos llamen demagogos, voten ustedes con Vox", ha sido la respuesta del diputado de Podemos Asturies, Rafael Palacios.

Por otro lado, han votado a favor de la PNL IU y Foro Asturias. En nombre de los primeros, Ángela Vallina ha dicho que la especialidad es esencial para evitar la discriminación, pero la falta de oficialidad impide la estabilidad de los profesoras y cuestiones como no reconocer su méritos. "Una situación inaceptable", ha afirmado.

Desde Foro Asturias, Adrián Pumares, ha recordado que el PP ha llevó en el 2009 a la Junta General una medida semejante, momento en el que el PSOE estaba en contra. "Por fortuna, la mayoría de los grupos parlamentarios coincidimos ahora en esa necesidad", ha dicho, aunque ha criticado el que a su juicio es un "cambio de postura" en el Gobierno regional, que en la legislatura pasada defendía la posibilidad de crear la especialidad de asturiano sin oficialidad y ahora dice que es un marco necesario.

PP Y CS RECONOCEN LA DISCRIMINACIÓN

Desde el PP, la diputada Gloria García ha reconocido que el profesorado de asturiano está "en condiciones muy precarias", pero ha indicado que ha cosas "que vienen de arriba." "Se solicitó la especialidad al Ministerio y su Gobierno se ha negado", ha afirmado, para indicar que las soluciones que propone Podemos "no son viables". Con todo, ha señalado que para el curso que viene sí que se pueden tomar medidas como "mandar a los centros el profesorado que haga falta", algo que ha afirmado que no se está haciendo ahora.

Por otro lado, desde Ciudadanos, Nicolas Bartolomé también ha reconocido que hay "un problema" en la situación de estos profesores "que hay que resolver". "La oficialidad allanaría la solución a estos problemas", ha dicho Bartolomé, que ha criticado la política de interinidad y el "tira que libres" que a su juicio ha seguido el PSOE en esta cuestión.

Para fianlizar, desde Vox, Sara Rouco ha criticado la "imposición" del asturiano en las escuelas y ha afirmado que en Primaria la alternativa a la asignatura de 'Llingua asturiana' es 'Cultura asturiana', "por lo que de modo indirecto ya es obligatoria y se impone una lengua inventada con la finalidad de mantener sus chiringuitos".