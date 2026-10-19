El puente de Ribadesella, cortado totalmente al tráfico a partir del día 26 por las obras

Archivo - Puente de Ribadesella, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado este lunes de la evolución de las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632, en el municipio de Ribadesella, en Asturias.

Tras los trabajos de refuerzo de la cimentación, se va a sustituir el tablero actual, vano a vano, con el empleo de grúas de gran tonelaje que se ubicarán sobre la propia calzada. Por ello, será necesario el corte total del tráfico rodado en el puente a partir del lunes 26 de octubre y previsiblemente hasta marzo de 2027.

Durante la ejecución de estos trabajos, se permitirá el tráfico peatonal sobre el tablero del puente, salvo cuando las operaciones necesarias puedan comprometer la seguridad de las personas o se produzcan fuertes rachas de viento.

Asimismo, se mantendrá el itinerario alternativo establecido por la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326).