Pumares (Foro) afea a las izquierdas que no negociaran la reforma del Estatuto cuando sí era posible

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, ha afeado este miércoles a las izquierdas que la pasada legislatura no quisieran negociar la reforma del Estatuto de Autonomía cuando sí había una oportunidad para alcanzar los 27 votos de la mayoría reforzada que requiere y vincula el sentido de su voto sobre la oficialidad a la decisión que adopten los órganos de dirección de Foro.

En declaraciones a los medios después de que PSOE, IU-Convocatoria y la diputada Covadonga Tomé anunciasen este martes el registro de una proposición conjunta para reformar el Estatuto y reconocer la oficialidad de las lenguas propias de Asturias pidiendo el respaldo de PP y Foro, Pumares califica la iniciativa de un entretenimiento de las izquierdas ya que la proposición es la "crónica de una muerte anunciada" ante la conocida negativa del PP a apoyarla, que imposibilita sumar 27 votos.

Asimismo, Pumares coincide con el presidente del PP, Álvaro Queipo, en sorprenderse ante la defensa de la proposición por parte de la portavoz socialista, Dolores Carcedo, cuando votó en contra con Javier Fernández como presidente del Principado.

"Yo me pregunto si el PSOE no tiene otra persona a la que enviar a lanzar ese mensaje" ha ironizado, añadiendo que él no entiende "muy bien" ese "juego" o "si es posible cambiar en tan poco tiempo de opinión de una manera tan drástica".

Así, considera esta proposición conjunta "una teatralización de la política", remarcando que en la pasada legislatura hubo una oportunidad de negociar una reforma estatutaria y desde IU "se cerró la puerta".

Por ello, entiende que esta propuesta obedece al intento de "un gobierno agotado, un gobierno sin ideas, un gobierno acosado" para "entretenerse" cuando ya está "confirmado" que el PP "va a votar en contra".

Respecto al sentido de su voto en el trámite parlamentario de la proposición, Pumares cree que es "absolutamente irrelevante" en este momento. "Da lo mismo que sean 23 votos que 24", apuntilla, añadiendo que la propuesta se va a debatir en la Cámara y Foro tomará su decisión en sus órganos de dirección. "Así fue la pasada legislatura y así va a ser esta", ha dicho.