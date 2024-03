Pumares insta a Barbón a que exija a Puente, aunque sea por Twitter, fecha para la llegada del AVE a Asturias

"Quien queda en evidencia es Asturias", advierte Moriyón de cuando los visitantes en Semana Santa comprueben que no hay AVE



GIJÓN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado regional, Adrián Pumares, ha arremetido este viernes en Gijón contra los 'incumplimientos' del Gobierno de España respecto a la llegada del AVE a Asturias, a lo que ha reclamado al presidente regional, Adrián Barbón, que alce la voz ante el Ministerio de Transportes para exigir fechas concretas.

"Es tremendamente grave", ha apuntado Pumares en rueda de prensa acompañado de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), con respecto a que, a 1 de marzo, se siga sin fecha de cuándo llegarán los trenes Avril ni cuando van a circular por Asturias.

"No vamos a permitir que se nos siga tomando el pelo", ha advertido el dirigente de Foro, quien ha insistido en que Barbón debe alzar la voz y exigir una fecha y, siendo este y el ministro de Transportes, Óscar Puente, "muy fanáticos" de redes sociales, según Pumares, si no le contesta al teléfono, "que le ponga un tweet".

El diputado de Foro, asimismo, ha considerado que Puente vino a Asturias a "engañarnos a la cara" tanto sobre el horario de los trenes de Alta Velocidad a Madrid, ahora corregido, como sobre las fechas, así como con la rebaja del peaje del Huerna.

Sobre esto último, ha recalcado cómo el ministro dijo que no nos preocupáramos, que era desde el primer viaje, pero al final es un 15 por ciento, que si sumas el pago del telepeaje, "no sale a cuenta", ha recalcado.

En este sentido, desde Foro Asturias se ha defendido que no hace falta telepeaje para poder aplicar la bonificación, ya que una tarjeta bancaria permite estudiar la trazabilidad y ver trayectos y no incurrir en más gastos.

Por otro lado, ha rememorado que, cuando el "escándalo" de los trenes que no cabían por los túneles, el Principado hizo un anuncio "fake" de crear una Comisión Bilateral entre el Gobierno autonómico y el de España, cuando esta, según el diputado regional, ya existe desde hace unas décadas.

En todo caso, con todos los retrasos acumulados en infraestructuras importantes, el sistema de financiación autonómica que se plantea en el que Asturias saldrá "discriminada", a su juicio, por beneficiar a Cataluña y otras cuestiones más, Pumares ha considerado que hay motivo "más que suficiente" para una sexta reunión de esta Comisión Bilateral.

Preguntado sobre si la empresa debe compensar el retraso de los trenes, ha indicado que legalmente desconoce si es aplicable en este caso. No obstante, ha recordado que cuando los trenes que no cabían en los túneles se pactaron medidas compensatorias que igual venían bien a Santander, a su parecer, pero que ve "insuficientes" para Asturias y no garantizan que no haya más retrasos.

A su juicio, lo que hay que reclamar al Gobierno de España es que cumpla con sus compromisos, a lo que se ha quejado de que es "agotador" cómo siempre se indica que los responsables son de fuera del Ministerio. Como ejemplo, ha aludido a cuando la entonces ministra Isabel Pardo de Vera se excusó en que eran cuestiones técnicas de unos chips, para luego ver que "la realidad era otra", ha recalcado.

Por este motivo, ha llamado la atención sobre que hasta qué punto se puede creer al Ministerio. Para él, estamos en un grado tal de "incumplimientos y mentiras" donde siempre son los "'paganini'" los asturianos que ha visto preciso "poner límite". Unido a ello, ha lamentado que Barbón no está alzando la voz ante el Ministerio.

"ENGAÑO" PARA EL VISITANTE

Moriyón, por su parte, ha tildado de "catástrofe" que la llegada de los trenes Avril a Asturias siga siendo una incógnita. "Es insoportable", ha confesado ante tantos retrasos.

La regidora ha recalcado que cuando se abrió la Variante de Pajares los titulares de los medios se centraron en la queja de una presidenta de una comunidad autónoma, con alusión a Isabel Díaz Ayuso, porque no se invitó a la inauguración de la llegada del AVE a Asturias, cuando "no era cierto, lo que se abría era la Variante de Pajares", ha remarcado.

"Ahora cuando vengan visitantes van a ver que no hay AVE a Asturias, y eso es malo para nosotros y para Asturias", ha advertido. Y si bien la alcaldesa ha destacado que fue un "hito" abrir la Variante, ha señalado que no se puede decir que llegaba el AVE, "y ahora en marzo tampoco", ha apostillado.

"Quien queda en evidencia es Asturias", ha sostenido Moriyón. "A las personas que nos vengan a visitar en marzo no las vamos a poder engañar", ha indicado con respecto al AVE, a lo que ha remarcado que, con respecto al Ministerio de Transportes, "ya no crees en nada".