"Queda mucho trabajo por hacer para que los operadores de transporte monten sus camiones en los vagones", advierte CETM

La patronal ve difícil que se instalen empresas en la Zalia si aún no cuenta con subestación eléctrica



GIJÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CETM y Asetra CETM Asturias, Ovidio de la Roza, ha destacado este viernes la puesta en marcha de la Variante de Pajares a finales de este mes, pero ha diferenciando lo que es el mundo del viajero, del del transporte de mercancías, "que no tiene que ver absolutamente nada", ha advertido.

A este respecto, ha incidido en que el mayor cliente de Renfe, en mercancías, está en Asturias; ArcelorMittal, si bien ha opinado que, al margen de ello, aún hay mucho trabajo que hacer para que los operadores de transportes monten sus camiones en los vagones.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el VIII Foro de Transporte Multimodal, que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', y en la que ha participado el comisionado del Corredor del Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz.

Ha explicado, en este sentido, que las mercancías no es cuestión de velocidad o de acortar tiempos, sino de "eficiencia". Asimismo, ha indicado que habrá que ver las empresas que quieran trabajar en ese Corredor del Atlántico y las que puedan usar el ferrocarril. No ha querido, no obstante, especular sobre el impacto que vaya a tener la apertura de la Variante de Pajares en el transporte de mercancías.

De la Roza, ha resaltado, eso sí, que desde la organización que preside creen en la multimodalidad, a lo que ha remarcado que creen en la eficiencia de todos los modos de transporte, de ahí que se está tratando de impulsar desde la organización CETM, que aglutina a los "mejores y mayores" operadores del transporte multimodal de España.

ZALIA Y AUTOPISTA DEL MAR

También se hablará en este Foro de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia). "Ojalá que sea cierto que comience para el año que viene la explotación de los terrenos", ha apuntado, para a continuación en incidir en que aún no se tiene ni una subestación eléctrica. Es por ello, que ha visto difícil que se instale allí nadie, sin electricidad.

En todo caso, ha mostrado su deseo a que este aspecto se soluciona, para después destacar las ventajas de infraestructuras como la Zalia, que ve "absolutamente esenciales".

En el caso de Asturias, ha resaltado que la Zalia está en una zona geográficamente "inmejorable", al estar entre dos puertos, el de Avilés y el de El Musel, de Gijón, además de contar con una autovía industrial que la rodea "totalmente". A esto ha añadido que, en el ámbito ferroviario, solo es preciso hacer la estación intermodal. "Hacerlo es voluntad política", ha remarcado De la Roza.

Asetra debe llevar 20 años trabajando por una autopista del mar, a lo que ha destacado que era "rentable en su momento". "Fueron decisiones políticas que llevaron este barco a otro sitio, por ejemplo a Vigo", se ha quejado.