Queipo afea que el Principado vea "innecesario" al PP y mantenga ingresos por "exprimir" a los asturianos

Peláez dice que los ingresos serán similares porque la economía es "pujante" y asegura que "no se contemplan subidas de impuestos"

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General, Álvaro Queipo, ha lamentado este martes que su partido sea "innecesario" para que el Gobierno del Principado apruebe las cuentas de 2025 porque el Ejecutivo de Adrián Barbón "ya tiene el diputado que le falta" para sacar adelante los presupuestos. Asimismo, ha afeado que se mantengan los ingresos "y no caigan a costa de exprimir aún más a los asturianos.

En declaraciones a los medios tras la primera reunión de las negociaciones presupuestarias, Queipo ha dicho marcharse "con la sensación de que el Gobierno ya tiene al diputado que le falta para aprobar estos presupuestos. Y, desde luego, ese diputado no está en las filas del Partido Popular".

"Me da la sensación de que ya tienen a quién poder o con quién poder negociar esos presupuestos y, por tanto, el Partido Popular es innecesario en sus planes", ha remarcado, asegurando que no ha percibido "una voluntad real de negociación en ningún caso".

Así, sostiene que no tiene "ningún sentido y no parece lógico" que se convoque una reunión "sin ninguna información ni documentación previa". "Hemos venido a esta reunión con una buena intención y con toda la voluntad de diálogo, pero sin ninguna información previa", lamenta, añadiendo que en el encuentro se ha indicado por parte del Ejecutivo "una mera aproximación" a lo que se pretende que sea "la parte de ingresos".

Queipo, dice quedar a la espera de conocer el borrador para hacer "una valoración más detallada y un poco más en profundidad", pero sí ha incidido en que la estimación de los ingresos totales para el próximo presupuesto se mantienen pese a que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, dijese que iba a haber una bajada "notable" para 2025.

"La explicación que nos han dado es que se mantiene por la recaudación, que es mayor que la del año anterior. Y por tanto nosotros no podemos estar de acuerdo en que los ingresos del presupuesto se mantengan y no caigan a costa de exprimir aún más a los asturianos", ha reseñado el líder autonómico del PP, añadiendo que lo escuchado hoy no le gusta "nada". "Creo que va en la línea opuesta a lo que Asturias necesita", ha zanjado.

ECONOMÍA "PUJANTE"

Por su parte, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha negado que se vayan a subir impuestos y sostiene que los ingresos serán similares en 2025 porque la economía asturiana es "pujante" y la recaudación compensará la reducción de otras partidas, que se habían estimado en unos 400 millones de euros.

Peláez ha avanzado, sin dar detalles, que el proyecto presupuestario contendrá "cifras muy similares a las de este año". De este modo, pese al decrecimiento en algunas partidas vinculadas a un menor impacto de los fondos europeos o la reducción de los límites de déficit, sostiene que "es evidente que la economía asturiana es pujante" e implicará "una mejora en ingresos". "Es normal cuando la economía crece", ha remarcado, asegurando que "no se contemplan subidas de impuestos".

Además, ha aprovechado para pedir al PP que sepa "interpretar el momento político" y favorezca el consenso para que se logre una "gran mayoría" que permita aprobar los presupuestos para 2025 por el interés general de Asturias.