Queipo a Barbón: "Este debate sólo merecerá la pena si usted condena el pacto de la vergüenza con Cataluña"

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Álvaro Queipo ha manifestado este miércoles que el Debate de Orientación Política "merecerá la pena si Adrián Barbón desde el atril, condena hoy el pacto de la vergüenza", en referencia al pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña, ya que según Queipo "se ha negado hacerlo hasta ahora, pero hoy tiene una oportunidad inmejorable". "Hágalo hoy y hágalo también el viernes en Moncloa", añadió.

Queipo ha sido el primero en intervenir en esta segunda sesión del Debate de Orientación Política tras la primera en la que intervino el presidente del Principado.

"El cupo independentista que ha pactado el PSOE con ERC y que usted se ha negado a condenar en público pone en riesgo el sostenimiento de nuestro estado de bienestar. Así de duro. Nunca hubo un ataque tan frontal contra la democracia y nunca pudimos imaginar una respuesta más tibia por parte del Presidente del Principado de Asturias", ha indicado el portavoz del PP, que "ha rogado a Barbón que por una vez piense en Asturias".

Ha insistido el portavoz del PP en acusar al presidente del Principado de "seguidismo" con Sánchez y le ha recordado que "se debe a los asturianos y sólo a los asturianos, no a Pedro Sánchez ni a sus propios intereses, sean cuales sean".

"MALA GESTIÓN"

Además de ese "seguidismo" respecto a Sánchez, la "mala gestión" del Gobierno de Barbón ha sido lo más repetido por Queipo. Así, respecto a la industria en la región, Álvaro Queipo ha indicado que los que "desde luego no están ayudando a nuestra industria, son los ministros de Pedro Sánchez en cada una de sus visitas". Se ha referido a la última visita, la del ministro de Industria, Jordi Hereu que realizó "unas declaraciones que suponen una amenaza directa y temeraria al buque insigna de nuestra industria, como es Arcelor".

Considera Queipo que las declaraciones del Ministro asegurando que la estrategia industrial "la puede liderar ArcelorMittal o lo puede liderar quien sea", seguramente sean "las declaraciones más irresponsables que un ministro de industria haya tenido nunca en Asturias".

"Usted que estaba a su lado no dijo nada. Es más, se quedó callado mientras IU aplaudía el arranque bolivariano del ministro. Muy profunda es su sumisión al gobierno de Sánchez o quizás es que su socio de gobierno le tiene muy bien cogida la medida, cuando un ministro se atreve a decir que si no es Arcelor, será quien sea, coqueteando con la idea de la nacionalización de la acería. Una idea tan desmesurada como anacrónica que me obliga a preguntarle si este es el plan que le gustaría a usted para Arcelor", ha dicho Queipo.

Ha considerado Queipo que para generar oportunidades es fundamental que la legislación se ajuste a las necesidades del territorio y no suponga una barrera para su desarrollo. Así ha defendido una reforma definitiva en las directrices de comercio entre otras medidas.

Si el PP se muestra muy crítico con la gestión de la industria asturiana, tampoco el sector turístico y las infraestructuras se libras de las críticas. En lo referido al sector primario, el PP ha vuelto a pedir a Barbón que hable con el PSOE, del que forma parte, y deje de bloquear la salida de lobo del Lespre; que deje de ponerse de perfil en los planes de ordenación del espacio marítimo o que pague las ayudas comprometidas a los afectados por los incendios.

En definitiva, Queipo ha hecho un "diagnóstico resultante que no es bueno en absoluto", según sus propias palabras y por eso ha reclamado a Adrián Barbón "medidas valientes y acordes a la situación y a los retos a los que nos enfrentaremos".

Ha asegurado el portavoz del PP que "Asturias necesita crear oportunidades, necesita una buena gestión y necesita una reforma profunda de su administración". "Necesitamos convertir Asturias en una tierra de oportunidades, tanto para los asturianos como para el talento externo. Para ello debemos llevar a cabo una reforma fiscal que nos haga al menos tan competitivos como nuestras comunidades autónomas vecinas. Debemos crear las condiciones necesarias y facilitadoras para apoyar a nuestros autónomos y a nuestros sectores productivos, nuestro campo, sector pesquero, industria, turismo", ha dicho.