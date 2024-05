Queipo (PP) acusa a Barbón de utilizar la oficialidad como "distracción" y de sembrar "la discordia" en Asturias

El presidente le replica que no se dirige a la ciudadanía sino que busca acallar polémicas internas tras sus "coqueteos" con el asturiano



OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, ha acusado este miércoles al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de utilizar la oficialidad del asturiano como "distracción" y de sembrar "la discordia" en la comunidad.

"¿Por qué su Gobierno y los asturianos tienen distintas percepciones de los principales problemas de Asturias?", le preguntaba el líder de la oposición al jefe del Ejecutivo tras anunciar una ronda de contactos la próxima semana para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía en lo relativo al asturiano.

Según Queipo, si el presidente está preocupado por la cooficialidad de las lenguas asturianas, "¿por qué no las aprobó en la legislatura anterior?", incidiendo en que tenía más respaldo entonces que ahora para alcanzar la mayoría reforzada de 3/5 de la Cámara autonómica que se requiere.

"¿Por qué las vuelve a usar ahora que sabe que no tiene los votos para sacarlo delante?", ha proseguido el diputado del PP, asegurando que Barbón "intenta engañar a los asturianos con este tema". "Para usted la cuestión no es cooficialidad sí o cooficialidad no. Usted utiliza el debate de la oficialidad como una herramienta de distracción", sostiene, argumentando que pretende evitar así "fracasos reiterados de su gobierno que le perjudican ante los asturianos".

En ese sentido, afirma que el presidente no convoca "para buscar un consenso" y remarca que "ya sabe perfectamente" cuál es su posición como presidente del PP. "No me he movido ni un milímetro de lo que he manifestado durante años en todas mis intervenciones, que fue lo mismo que expresé junto al presidente de la Academia de la Lengua, frente a todos los medios de comunicación. Usted solo me convoca a esta reunión para tratar de sembrar discordia entre los asturianos, y eso lleva semanas haciéndolo. Dice usted que el asturianismo no se dice, se practica. Su problema es que ha pasado de entregar carnés de demócratas para pasar a dar títulos de asturianía. Y yo le pregunto. ¿Con qué derecho lo hace usted? Hágame caso. Es un profundo error el que usted comete, reduciendo la condición de asturianistas sólo para aquellos que quieren la obligación de la lengua asturiana. Un error. Usted divide y margina a la mayoría de los asturianos", ha remarcado.

En ese sentido, Álvaro Queipo advierte al presidente que no va a decirle cómo sentirse asturiano: "Usted no tiene ningún derecho a despojarme de mi identidad. Y tampoco tiene derecho a despojar al resto de asturianos de la suya. Sabe que soy defensor y admirador de nuestras lenguas; sabe que también soy 'falante' y sabe que quiero un uso sin obligación, en libertad, en el marco de la voluntariedad".

Al respecto, apunta que la reforma estatutaria está "en un callejón sin salida". "Yo no creo que exista un clamor en Asturias para que se inicie esa reforma por la obligatoriedad de las lenguas propias", ha zanjado Queipo, instando a Barbón a convocar elecciones si cree que es "una prioridad política" o de lo contrario "abandone el enredo y la crispación" para construir "juntos" una Asturias en la que "el asturiano sí, pero en libertad".

En su réplica, el presidente asturiano ha apuntillado que Queipo no ha dirigido sus palabras a la ciudadanía ni al gobierno socialista sino que pretendía acallar polémicas internas por sus "coqueteos" con el asturiano. "Hoy usted estaba hablando internamente al PP, donde se ha generado polémica por sus coqueteos con el asturiano. Por sus coqueteos con el asturiano", ha dicho, remarcando que "llegó a deslizar que el cambio de tendencia y de posición del PP iba a ser histórico en relación a la oficialidad".

Igualmene, Barbón anima a Queipo a ser "valiente". "Intentar quedar bien con todo el mundo y todo el tiempo es insostenible", le apunta, remarcando que él y su equipo lideraron "el cambio de posición" de la FSA-PSOE respecto al asturiano que "se consolidó". "Pero para eso se necesita tener dosis de liderazgo", apuntilló.

Con todo, Barbón ha aprovechado para referirse a la oficialidad del gallego. "Usted que tanto quiere a Galicia, y que tanto dice que son el modelo a seguir. ¿Qué pasa? ¿Que los gallegos son más inteligentes que nosotros? ¿O tienen más derecho a proteger su lengua que nosotros? ¿No ven la incoherencia de lo que están planteando? Señor Queipo, sea audaz y valiente, y lídere a la derecha, no se deje arrastrar por ello", ha concluido el presidente.