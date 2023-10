Queipo (PP) afirma que el traslado de pacientes de Jarrio "ya se está realizando"

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz 'popular' en la Junta General, Álvaro Queipo, ha afirmado este domingo en Navia que "el traslado de pacientes desde Jarrio a los hospitales de San Agustín o del HUCA ya se están realizando".

Así ha respondido al viceconsejero de políticas sanitarias del Principado, el socialista Pablo García, en cuanto al traslado de pacientes de Jarrio a otros hospitales. "¿Acaso no conoce la realidad del noroccidente de Asturias, o miente descaradamente a los vecinos?", se ha preguntado Queipo al señalar que

"El gobierno del Principado no puede ponerse una venda en los ojos para no ver la realidad que padecen los vecinos del noroccidente con la sanidad pública. Si no aceptan el problema, difícilmente habrá solución, y temo mucho que estén trabajando para solucionar el problema", ha indicado.

Queipo lo ha señalado así en un acto en Navia, donde el candidato a la presidencia del PP de Asturias ha defendido la necesidad de formar un Partido Popular unido y fuerte tras el congreso del próximo día 18 de noviembre, para "ser la verdadera alternativa al gobierno socialista de Adrián Barbón".

En ese sentido, ha defendido un proyecto de partido "integrador, en el que todos tienen cabida, porque de nuestra unidad como partido saldrán las políticas que Asturias necesita".