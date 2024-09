Queipo (PP) apuesta por convertir a Asturias en una "tierra de oportunidades"

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha subrayado este viernes la necesidades de aprovechar el potencial de Asturias y convertir al Principado en una "tierra de oportunidades" frente al actual "declive".

Queipo se ha pronunciado en estos términos en su discurso con motivo del pleno institucional del Día de Asturias celebrado en la Junta General del Principado.

El dirigente del PP asturiano considera "especialmente doloroso" ese declive que sufre Asturias y que los gobiernos socialistas lo asuman sin rebelarse. "No parece importarles que cada año los asturianos pierdan poder adquisitivo frente a otras regiones de España", ha lamentado.

Así, Queipo ha insistido en que es necesaria una mejor gestión en el Principado. "Asturias tiene un potencial inmenso, pero debemos querer aprovecharlo. Necesitamos una política a la altura del momento en el que estamos y de los retos a los que nos enfrentamos", ha subrayado.

Ha hablado de reformas de calado y no más leyes "vacías", de política seria, de mejorar la gestión de los servicios fundamentales, de una fiscalidad "que no penalice, de atraer y retener talento, y de la necesidad de una Administración ágil y rápida.

FINANCIACIÓN

En su discurso, Queipo también se ha referido al acuerdo en Cataluña sobre financiación. "Por intereses espurios se ha puesto en riesgo la financiación de nuestra tierra y nuestra capacidad para costear nuestros servicios más fundamentales y necesarios", ha criticado.

"Cuanto mayor sea la amenaza, más clara y decidida debe ser nuestra respuesta. No hay lugar para medias tintas ni para equilibrios extraños y peligrosos. No es lo mismo decir que uno no apoyará nada que sea perjudicial para Asturias que manifestar con claridad que uno defenderá siempre a Asturias", ha proclamado en un mensaje dirigido al gobierno asturiano dirigido por el socialista Adrián Barbón.