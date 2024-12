Queipo (PP) critica la "voracidad fiscal" del presidente Barbón

OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz en la Junta General, Álvaro Queipo, ha criticado este lunes la "voracidad fiscal" del jefe del Ejecutivo autonómico, el socialista Adrián Barbón, con motivo de su asistencia en Langreo a las jornadas de la fabada.

Queipo incide en que desde que Barbón es presidente del Principado "los asturianos han pagado 817 millones más en impuestos" y reprocha los socialistas "están convirtiendo Asturias en una isla de atraso y de pérdida de oportunidades, y en una isla fiscal que castiga a los asturianos".

"El fracaso y la parálisis del Gobierno regional nos dibuja una Asturias que no funciona y con unos servicios públicos que no mejoran", apunta en nota de prensa, recriminando "la gran mentira de la vía fiscal asturiana".

Álvaro Queipo sostiene que Asturias "es una tierra excepcional, llena de gente trabajadora, emprendedora y solidaria". "Pero tenemos un gran problema, que cada vez se agrava más: el fracaso y la parálisis del Gobierno de Barbón nos dibuja una Asturias que no funciona", dice, aprovechando para rechazar el "basurazo" que Sánchez y Barbón "imponen a los Ayuntamientos y que pagarán todos los asturianos".

"Un 'basurazo' que se apoya en dos grandes mentiras: no es cierto, es totalmente falso, que la UE obligue a subir las tasas, como afirma el Gobierno de Sánchez, y la nueva planta de tratamiento de Cogersa con la que Barbón quiere justificar la subida no entrará en funcionamiento, como muy pronto, hasta finales de 2025. Se cobra por algo que no existe", subraya.

También ha alertado sobre unas listas de espera sanitarias que "están desbocadas" con "centros de salud cerrados o con pocos profesionales" y "hospitales comarcales abandonados y una ejecución de solo el 20% en el presupuesto de la Sanidad"; así como por las listas de espera en residencias de mayores. "A este Gobierno le falta mucha sensibilidad y le sobra propaganda", apuntilla.

Por otra parte, acusa al PSOE "de despreciar al campo". "Los socialistas llevan ocho meses bloqueando en el Congreso la ley del PP para sacar al lobo del Lespre. Barbón prefiere a Sánchez y al lobo antes que defender a los ganaderos asturianos", asevera.

Con todo, entiende que la economía asturiana "está en punto muerto". "Ya no es solo la gran amenaza sobre nuestra industria por la situación de Arcelor, sino que crecemos y creceremos por debajo de la media nacional y sufrimos la tasa de actividad más baja de España, solo el 51%", afirma.

"Asturias ha perdido más de 400 autónomos en el último año, mientras Barbón ha sido incapaz de ejecutar ni un solo euro de las ayudas a los nuevos emprendedores. Asturias necesita un cambio con urgencia, los asturianos lo demandan y lo vemos a diario en las calles de la región", concluye.