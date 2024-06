Queipo (PP) dice en Avilés que Ribera (PSOE) es la "mayor enemiga de Asturias" y que ha dañado a la comarca

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este lunes que la comarca de Avilés ha sido "especialmente dañada" por la persona que ahora se presenta de cabeza de lista del PSOE al Parlamento europeo, Teresa Ribera.

Durante un reparto electoral en Avilés junto a la diputada en el Congreso y portavoz municipal, Esther Llamazares, Álvaro Queipo señaló que "los avilesinos son conscientes de que los problemas que tenemos desde que gobierna Pedro Sánchez se ven agravados por las políticas impulsadas por Ribera". Se ha referido a la vicepresidenta tercera del Gobierno como la "mayor enemiga de Asturias".

Según Queipo, Ribera "es la persona que más daño ha hecho a la industria electrointensiva, y la que, junto a Óscar Puente, ha hecho el mayor daño a Asturias; es declarada enemiga del campo asturiano y de la industria pesada asturiana, que es la que genera puestos de trabajo de mayor calidad y la que sostiene a la comarca de Avilés".

El presidente del PP asturiano señaló que es más que necesario "mimar a la industria pesada avilesina y asturiana porque en ello nos va el futuro de esta comarca y de la región".

Queipo ha comentado que el voto del PP no va a ser para que Teresa Ribera nos represente en Europa, porque todo lo que va a decir allí "va a ir en contra de los intereses de Asturias".

Respecto al futuro de Avilés, Álvaro Queipo señaló que "tiene un potencial enorme, pero lleva demasiados años gobernada por unas manos que no saben qué hacer. Y lo estamos comprobando, con el bajón del comercio y la industria, la evolución del paro y de la población".

"Las cosas no se están haciendo bien en Avilés con los socialistas, y no es por culpa de nuestros empresarios, que aún sostienen la comarca, sino de que quienes tienen que hacer la gestión no están a la altura de las circunstancias. Avilés necesita un Gobierno nuevo que vendrá de la mano de Esther Llamazares", ha añadido.