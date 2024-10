Queipo (PP) dice que Sánchez (PSOE) "maltrata" a Asturias mientras que Barbón lo "consiente" o "apoya"

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este jueves en Soto del Barco que Asturias atraviesa un momento único en su historia en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "maltrata" al Principado "de manera incesante". Queipo ha añadido que el Gobierno asturiano, Adrián Barbón, "consiente, cuando no defiende, todo lo que están sufriendo los asturianos".

Queipo ha participado en un encuentro con cerca de medio centenar de alcaldes y exalcaldes asturianos del Partido Popular. "El municipalismo es la base para la construcción de Asturias, y ejemplifica lo que es el PP, el servicio por la región y por todos los asturianos", destacó Queipo.

El político asturiano recordó que fue nueve años concejal en Castropol y conoce lo que es defender a los vecinos, estar "a pie de calle", escuchar "lo que te gusta y lo que no, para convertirlo todo en iniciativa, voluntad y servicio".

Queipo señaló que los alcaldes y exalcaldes presentes en Soto del Barco "son, sin lugar a duda, lo mejor del PP, de nuestra historia y del presente; uno puede dejar de ser alcalde, pero nunca se abandona el servicio público".

Asimismo, destacó que no van a poder tener un cambio en Asturias si no lo hacen de la mano de los municipios. "El municipalismo es nuestra base, nuestro punto de salida y nuestro objetivo final, porque todo lo que mejore nuestros concejos es construir Asturias", ha comentado. Queipo animó a los alcaldes 'populares', quienes "tienen que gestionar, mejorar y poner soluciones a los vecinos con dos Gobiernos que no son colaborativos, sino un problema y un palo en las ruedas".