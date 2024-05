Queipo (PP) pide a Barbón que le responda si está dispuesto a convocar elecciones

OVIEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha vuelto a pedir este jueves al presidente asturiano, Adrián Barbón, que le responda si está o no dispuesto a convocar elecciones en Asturias, porque a juicio del 'popular', "a Barbón se le está haciendo bola la legislatura y sólo lleva un año".

"Todavía no me ha contestado si está dispuesto o no a convocar elecciones en Asturias y dejar que otros tomemos las riendas para poner esto en orden. Estoy esperando una respuesta desde ayer, porque tenemos un gobierno que está asumido en la más absoluta de las parálisis", ha dicho Queipo.

Álvaro Queipo hacía estas declaraciones en su visita a una explotación ganadera del concejo de Gozón en la que ha acompañado al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

En su intervención Queipo ha vuelto a referirse a la visita de la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz a Saint Gobain, una visita que ha calificado como "un suceso que cree que es la viva imagen de lo que sufrimos en Asturias desde hace años".

"Venía a Asturias a hacer propaganda y aprovechaba para señalar con el dedo a quien cree que es culpable de la situación de Sekurit y las 160 familias que dependen del cierre de la misma, y que es Adrián Barbón. Es un hecho absolutamente vergonzoso, es algo que a los asturianos nos llena de vergüenza", ha dicho Queipo.