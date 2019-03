Raznovich defiende su viñeta para reivindicar "la risa de las mujeres" y su derecho "a la libertad de expresión"

Publicado 07/03/2019 20:48:47 CET

Sostiene que la obra "no implica decir que todos los jueces y juezas son machistas"

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista Diana Raznovich ha defendido este jueves su viñeta incluida en la campaña institucional del Ayuntamiento de Oviedo con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora este viernes 8 de marzo, como una posibilidad de "reivindicar la risa de las mujeres, su capacidad de lucidez crítica y reflexiva y derecho a la libertad de expresión".

En declaraciones a Europa Press, Raznovich se ha referido así al comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el que mostraba su malestar por la citada viñeta en la que aparece un juez dirigiéndose a una mujer diciendo que "con su cruel belleza provoca la crueldad de su marido".

"Entiendo que festejar el Día de la Mujer, reivindicando el sentido del humor, es también la posibilidad de reivindicar la risa de las mujeres, su capacidad de lucidez crítica y reflexiva y derecho a la libertad de expresión", ha aseverado.

En este sentido, incide en que "la falta de sentido del humor viene asociada a la idea de que todos somos iguales, y de que un cuestionamiento de aspectos de una sociedad, de un colegiado, o de un género implica la crítica a todos y todas y esto no es así".

"La indignación que generó la Sentencia de la Manada que condena por abuso y no por violación a los cinco acusados de violar en los Sanfermines 2016 es buena parte responsable de que se sospeche del machismo de algunos jueces y juezas en su argumentación el juez Ricardo González asegura que percibió en la grabación "un ambiente de jolgorio y regocijo", añade.

Del mismo modo, hace referencia a "la Jueza María del Carmen Molina Mansilla, titular del juzgado de Violencia de Género en Vitoria, que le preguntó a una mujer que denunció una violación si había cerrado bien las piernas".

"Estos casos y otros muchos, no implican que toda la Justicia sea patriarcal, ni que todos los jueces y juezas tengan una mirada machista", remarca. De este modo, sostiene que su viñeta "no implica decir que todos los jueces y juezas son machistas", como "si una viñeta cuestiona a un maltratador, no implica decir que todos los hombres son maltratadores".

Según Diana Raznovich, "el humor es una posibilidad inteligente de cuestionar y criticar algunos síntomas que se perciben como reacción al enorme crecimiento del movimiento feministas".

"Esos síntomas reaccionarios están encarnados hoy en día por una ultraderecha que niega la violencia contra las mujeres. Esas afirmaciones falsas y retrógradas de esos grupos ultraderechistas son nuestro verdadero peligro social, y no una viñeta humorística que cuestiona el machismo de algunos jueces y juezas", concluye.