Reconocimiento en Avilés a 55 estudiantes de segundo de Bachillerato y FP por su rendimiento académico

Reconocimiento de Alumnos - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, han participado este martes en el acto de reconocimiento al alumnado de segundo curso de Bachillerato y Formación Profesional que, durante el curso escolar 2025/2026, demostró un rendimiento académico destacado de matrícula de honor.

El acto ha tenido lugar en el Auditorio de la Casa de Cultura, con la participación de 55 estudiantes de 10 centros educativos de Avilés: los IES Virgen de La Luz, La Magdalena, Menéndez Pidal, Carreño Miranda y Nº5; los colegios Paula Frassinetti, Santo Ángel y San Fernando, el Centro Integrado de Formación Profesional Avilés (CIFP), y la Escuela Superior de Arte (Esapa).

Con este acto el Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con los centros educativos, quiere poner en valor el esfuerzo personal y académico de este alumnado y la labor desarrollada por el profesorado de los centros educativos avilesinos, apostando por una labor educativa de calidad que promueva, apoye y acompañe el futuro formativo y laboral de las y los jóvenes de la ciudad.

A este acto fueron invitados tanto el alumnado como familiares, amistades y profesorado de sus centros educativos, reuniendo en el auditorio a más de 250 personas en un emotivo acto.