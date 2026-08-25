La Guardia Civil detiene a tres personas por llevar armas de fuego en el interior de su vehículo en Estepa (Sevilla)

GUARDIA CIVIL

ESTEPA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Componentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Osuna han detenido en el término municipal de Estepa (Sevilla) a tres personas por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas, al portar en el interior de un vehículo dos pistolas semiautomáticas del calibre 9mm, con más de 50 cartuchos de munición, además de dos navajas de grandes dimensiones, una defensa extensible y más de 20.000 euros en metálico.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes acudieron a auxiliar a un vehículo en la autovía A-92 a su paso por Estepa, cuando se percataron de la existencia en las inmediaciones de un vehículo sospechoso, de manera que procedieron a identificar a sus ocupantes y al registro del mismo.

De esta manera, han hallado dos armas cortas y gran cantidad de munición, así como gran cantidad de dinero en metálico el cual portaba uno de los identificados.

Por todo ello, una Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Osuna ha procedido a la instrucción de diligencias por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas, y por el que podrán enfrentar a penas de prisión.