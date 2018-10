La Reina Letizia a Emilio Sagi: "Cómo puede un artista encontrar su propia voz y su propia mirada"

Actualizado 26/07/2018 13:53:34 CET

OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha acudido este jueves al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para participar en la inauguración de los Cursos de Verano 2018 de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias (FPA). Tras ser recibida entre vítores a la entrada del Auditorio, ha tomado la palabra durante la inauguración, preguntando al director de escena, Emilio Sagi, "cómo puede un artista encontrar su propia voz y su propia mirada" y ha destacado la importancia de lograr encontrarla.

Doña Letizia, un año más, ha acudido a los Cursos de Verano 2018 de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias (FPA). En esta ocasión el escenario ha vuelto a ser el Auditorio, donde la Reina ha seguido la intervención Emilio Sagi, bajo el título 'Esto no es una conferencia'. La reina ha estado acompañada por el presidente del Principado, Javier Fernández; el alcalde de Oviedo, Wenceslao López; el ministro de Cultura, José Guirao; el presidente de la FPA, Luis Fernández-Vega y la directora de la entidad, Teresa Sanjurjo.

La Reina, como viene siendo habitual ha tomado la palabra en el turno de preguntas tras la conferencia y tras agradecer a la Fundación estar un año más en Oviedo, ha recordado las palabras de Sagi. "Has dicho que no basta con una ejecución perfecta por parte del artista, que deben añadir emocion, que deben encontrar su propia voz y su mirada pero yo le pregunto cómo lo pueden hacer", ha dicho la Reina.

Así, doña Letizia ha indicado que "puede llegar el momento que tras años trabajando y luchado con una técnica depuradísima, no se logra encontrar esa voz propia".

Sagi ha asegurado que la de la Reina es una "pregunta difícil, muy difícil" y ha indicado que encontrar esa voz propia depende en parte del maestro que se tenga y que debería ayudarle un poco a buscar esa personalidad, pero es algo que "hay que llevaro dentro porque realmente es dificil aprenderlo". "En la vida del arte nadie salió aprendido", ha dicho.

La Reina también ha destacado la importancia de los idiomas para lograr esa excelencia artística resaltando que el propio Sagi ha utilizado en su intervención el castellano, el inglés y el francés.

CONFERENCIA EMILIO SAGI

En su intervención Sagi ha explicado como la relación de su familia con la música le marcó y le hizo entrar en ese mundo donde "se encontraba feliz y contento" y relatado las cualidades que a su juicio hacen falta en dicho mundo.

"A mi no me gusta dar consejos porque tampoco me gustaba que me los dieran a mi", ha manifestado Sagi, que ha asegurado a los alumnos presentes que "en esta profesión es muy importante y básico el estudio y el estar preparado para en cualquier momento salir a la palestra, pero hay otra serie de cosas sumamente importantes como tener una gran cabeza, ser inteligentes, humildes y tener el famoso sentido común que en nuestra profesión no es nada común".

Ha destacado además que por mucho que la técnica avance y se inventen "ordenadores o máquinas que hasta canten y hagan todo tipo de florituras, lo que nunca podrán inventar es la emoción, la personalidad y el sentimiento que las personas pueden dar a las notas".

Sagi ha manifestado que el público y la crítica tiene el derecho de silbar o protestar una obra porque son lires de hacerlo, pero ha rechazado la censura en el arte.

Emilio Sagi, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, realizó estudios de Musicología en la Universidad de Londres. En 1980 debutó en Oviedo con La Traviata y entre 1990 y 1999 ocupó el cargo de director del Teatro de la Zarzuela, Teatro Real y Teatro Arriaga de Bilbao. Su experiencia escénica abarca desde la zarzuela barroca hasta la contemporánea, que ha dirigido en algunos de los más prestigiosos teatros y festivales.

Tras la conferencia de Sagi y el turno de preguntas los alumnos de la asignatura de Canto y de LIbre Improvisación llevaron a cabo una intervención musical 'Entro pia 0,5'. Ya fuera del escenario principalse celebró un micro concierto teatral con la actriz Verónica Gutiérrez, de 'È Vero Teatro', ha interpretado a la Novena Sinfonía de Beethoven.

CURSOS DE VERANO 2018

Los Cursos de Verano 2018, que se extenderán hasta el 28 de julio, se desarrollan en el Conservatorio Superior de Música 'Eduardo Martínez Torner' del Principado de Asturias y en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La Escuela Internacional de Música brinda una enseñanza musical del más alto nivel con músicos procedentes de centros de prestigio internacional como la Juilliard School de Nueva York, el Raanana Music Center de Israel o la Escuela de Música de la Universidad de Maryland (Estados Unidos); y de orquestas como la Sinfónica de Annapolis (Estados Unidos), la orquesta de cámara los Virtuosos de Moscú, la Nacional de España, la de Radio Televisión Española y la del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Veintitrés profesores de nueve nacionalidades (armenia, española, estadounidense, finesa, holandesa, israelí, rusa, ucraniana y vietnamita) imparten las clases, que abarcan instrumentos de tecla, cuerda, viento madera y canto, y asignaturas de conjunto musical, como joven orquesta y orquesta infantil, música de cámara, cuarteto de cuerda, conjuntos de viento, de jazz, libre improvisación, lied y piano a cuatro manos. Además, se mantienen los departamentos de salud musical, dirección orquestal y composición musical.