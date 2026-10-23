Martín Peláez desvela que la reina Letizia puso deberes al Real Oviedo: "Hay que volver"

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ha afirmado este viernes que la reina Letizia le ha pedido que el conjunto ovetense logre de nuevo el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. "Ya me dijo que hay que mejorar, hay que volver, ya nos metieron presión", ha señalado a su llegada al Hotel de La Reconquista.

En unas declaraciones a los medios en el marco de los premios Princesa de Asturias, el presidente del club carbayón se ha referido al futbolista Leo Messi, que recogerá esta tarde el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Peláez ha calificado de "gusto" contar con el delantero argentino, al que ha definido como "el jugador más grande que ha dado el fútbol tanto dentro como fuera de la cancha".

Asimismo, Peláez ha manifestado que el reconocimiento otorgado al astro argentino es "más que merecido" y ha ironizado sobre su fichaje para el Real Oviedo: "Ojalá, todavía no se retira; a ver si lo convencemos, sería un lujo". "Tenemos a nuestro Messi aquí, a nuestro Cazorla; dos grandes leyendas del fútbol y aparte dos grandes personas", ha añadido.