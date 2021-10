Reino Unido trabaja en un estudio sobre la reacción de las vacunas en menores de 6 a 12 años

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vacunóloga de la Universidad de Oxford Sarah Gilbert, galardonada junto a otros seis investigadores con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021, ha asegurado que en Reino Unido están trabajando en un estudio sobre la reacción de las vacunas contra la Covid-19 en menores de 6 a 12 años.

Gilbert dirigió al grupo que ha trabajado en el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca. En una rueda de prensa con motivo de su estancia en Oviedo, ha explicado que actualmente hay un ensayo clínico dirigido a esta franja de edad, orientado a recopilar datos respecto a las reacciones de las vacunas una vez se han inoculado, y las respuestas inmunes que genera en este grupo poblacional.

La vacunóloga ha explicado que, además de pensar en el beneficio de los niños a la hora de vacunarles, hay que pensar en los beneficios para la población en general. En este sentido, ha señalado que la vacunación entre adolescentes "está siendo masiva". "Queda ver qué hacemos con los niños", ha agregado, señalando que hay otros coronavirus que afectan a los niños en edades tempranas que no son graves y generan inmunidad.

En este sentido, ha recordado que ya han circulando por el mundo otros cuatro coronavirus que afectan "de manera habitual" tanto a niños como a la población en general, sin que sea necesaria su monitorización al no generar problemas graves. Confía la vacunóloga en que con el Sars-CoV-2 se llegue a la misma situación, aunque ha reconocido que no sabe cuánto se podrá tardar en llegar a ese momento.

"EL VIRUS SE CONVERTIRÁ EN ENDÉMICO"

Para la investigadora está claro que "el virus se convertirá en endémico", siendo un virus con el que habrá que convivir esperando que, con las vacunas, no cree "demasiados problemas". Es por ello que considera "muy importante" que la vacuna llegue a toda la población "vivan donde vivan", porque cada vez que una vacuna no llega a un territorio, se corre elriesgo de que el virus mute y sea más transmisible. "Tenemos que hacer más por conseguir que las vacunas lleguen a países que no las tienen", ha remarcado.

Preguntada por las mejoras que se podrían implementar en la vacuna contra la Covid-19 de cara al futuro, Gilbert ha señalado que se está estudiando "a pequeña escala" una vacuna con aerosoles. También están trabajando en la mejora de la termoestabilidad de la vacuna.

"NO RECHACEN ALGO SI NO LO ENTIENDEN", PIDE A LOS ANTI VACUNAS

Por otro lado, la vacunóloga británica ha pedido a quienes rechazan las vacunas que no lo hagan "si no lo entienden". A estas personas, ha remarcado, hay que darles información, para que entiendan qué es la vacuna, cómo funciona, y cuáles son sus riesgos y beneficios.

"Está claro que los beneficios son mucho mayores que los riesgos", ha dicho, pidiendo a sus detractores que se "tomen el tiempo de entenderlo, de buscar información". En Oxford, ha señalado, disponen de una página web con toda la información disponible al respecto.

Por otro lado, a los críticos con la vacuna por el uso de las nuevas tecnologías en su elaboración, les ha dicho que "es la única manera" de disponer rápido de una vacuna. "Si queremos una vacuna en un año es necesario recurrir a ello", ha argumentado, señalando que setas tecnologías de plataforma son necesarias para hacer vacunas contra distintos tipos de virus "con antelación".

LA PREMIADA

Sarah Gilbert nació en 1962 en Kettering (Northamptonshire, Reino Unido). Se graduó en Biología por la Universidad de Anglia Oriental (Inglaterra) y realizó su doctorado en Bioquímica en la Universidad de Hull (Inglaterra).

Trabajó como investigadora postdoctoral en el sector industrial y en 1994 se trasladó a la Universidad de Oxford para estudiar las interacciones huésped-parásito de la malaria. Está especializada en el desarrollo de vacunas contra la gripe y patógenos emergentes.

Dirigió el desarrollo y las pruebas de la vacuna universal contra la gripe, que se sometió a ensayos clínicos en 2011, y también al grupo que ha trabajado en el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca.

Cuenta con más de 400 publicaciones, 22 703 citas y un índice h de 86 según Google Scholar. Recientemente ha sido galardonada con la Medalla Albert de la Real Sociedad de Artes, Manufacturas y Comercio (Reino Unido).

Gilbert ha recibido el galardón junto a los investigadores Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Ugur Sahin, Özlem Türeci, y Derrick Rossi.