Rescatan al conductor de una moto de agua en La Ñora

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación de la Cruz Roja ha rescatado al conductor de una moto de agua que estaba en peligro en la playa de La Ñora, en Gijón.

Según ha informado Salvamento Marítimo a través de su perfil en la red social X, un informante dio el aviso al 112 de Asturias poco antes de las 14.00 horas. El conductor de la moto estaba tocando el silbato de emergencia.

El centro de Salvamento Marítimo de Gijón movilizó la salvamar Rigel, pero cuando llegó, la persona ya había sido rescatada en la embarcación de Cruz Roja. Salvamento ha puesto en valor la cooperación entre organismos para garantizar la seguridad en el mar.

Asimismo, han recordado las recomendaciones para motos y pequeñas embarcaciones, tales como utilizarlas solo durante las horas de sol, no navegar en recintos portuarios, no acercarse a menos de 50 metros de otra embarcación o evitar la zona de buques fondeados. También han recordado que está prohibido navegar por las zonas de baño y la obligación de seguir una trayectoria perpendicular a la costa para varar en playas no balizadas o salir de ellas.