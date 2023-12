Rita Camblor (PSOE) acusa al PP de alojarse en el "no por el no" por su rechazo al presupuesto

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Organización y Coordinación de la FSA-PSOE, Rita Camblor, ha criticado este jueves al PP asturiano por presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos impulsados por el Gobierno asturiano.

Según Camblor, los 'populares' asturianos están "siguiendo la misma estela" de Vox, que también ha pedido la devolución de las cuentas, y se han alojado en el "no por el no".

La dirigente de la FSA-PSOE ha hecho estas declaraciones en el municipio de Lena, donde ha acudido a la asamblea de la agrupación local en la que Francisco Barros será elegido nuevo secretario general del partido.

"Cada uno de los ciudadanos de esta región sabe que son unos presupuestos pensados para ellos, pensados para tener una mejor Asturias y que alojarse en el no por el no no tiene ningún sentido", ha dicho Camblor.