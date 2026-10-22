Un robo de cable corta el tráfico en la línea C5 de Cercanías entre Laviana y Tuilla

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OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un robo de cable entre Laviana y Tuilla ha obligado este jueves a interrumpir la circulación por la línea C5 (ancho métrico) del núcleo de cercanías de Asturias.

Según ha informado Adif en su perfil en la red social 'X', se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia a la mayor brevedad posible. Actualmente la circulación se encuentra interrumpida entre Tuilla y Carballín.