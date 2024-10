Roqueñí defiende la transparencia en la autorización de sondeos mineros en los montes de Peñamayor

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí ha explicado este martes en el Pleno de la Junta General que el Gobierno ha sido "plenamente transparente" en todo lo relacionado con la autorización de sondeos mineros en los montes de Peñamayor y además se han abierto los espacios de participación para la que la ciudadanía pueda presentar alegaciones y recursos al mismo. Ha insistido además en que de momento estamos sólo ante un "permiso de investigación".

A preguntas del diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, Roqueñí ha indicado que lo que ha autorizado la Dirección General de Energía y Minería es un permiso de investigación de diferentes sustancias, entre ellas algunas consideradas materias primas críticas por la UE, a desarrollar en una superficie de 217 cuadrículas mineras. El permiso está en su primer año de ejecución y no se han aprobado sondeos mineros.

Ha añadido Roqueñi que Para la concesión a la empresa promotora de este permiso se ha seguido la ley de minas y se ha seguido el reglamento de la ley de minas.

Así, ha insistido en que "estamos ante un permiso de investigación" por lo que ha pedido a Pumares que "no anticipe el resultado del mismo y no siembre dudas sobre una empresa a la que el Gobierno tiene que atender, como a cualquier empresa que vaya a la ventanilla de tramitación de proyectos". "Por tanto, no especule usted con ese resultado", le ha replicado al diputado del Grupo Mixto.

Las explicaciones de Roqueñí no han convencido a Pumares, que ha pedido a la consejera que Vaya a Peñamayor con los vecinos afectados y conozca en primera persona el impacto que va a tener este "despropósito".

"Explíqueles también usted, porque además lo sabe, el retorno económico y el impacto económico sobre el empleo que esto puede tener. Empiece -de una vez a defender los intereses de los asturianos. Entienda de una vez que usted no está sentado en el Consejo de Gobierno ni para defender únicamente los intereses del presidente del Gobierno, como usted dijo recientemente, ni tampoco para atender a intereses de determinados lobbies", ha dicho Pumares, que ha lamentado la falta de transparencia sobre esta cuestión.

Así, Pumares ha pedido a la consejera que "acabe ya con este despropósito. Revoque el permiso de investigación y no autorice ninguna actividad extractiva en Peñamayor".