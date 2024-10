Roqueñí sobre los seguros de Cogersa: "Reconozco que probablemente hay cosas que podía haber hecho mejor"

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, se ha referido este martes en la Junta a lo ocurrido con los seguros en las plantas de Cogersa y ha "reconocido que probablemente hay cosas que podía haber hecho mejor".

No obstante Roqueñí ha asegurado que "el objetivo principal sigue siendo que Cogersa preste un servicio de calidad a los ayuntamientos y, por extensión, a la ciudadanía y sea la pieza clave para alcanzar los objetivos de reciclaje y los que resulten del plan estratégico de residuos en el que ya están trabajando, con el fin de diseñar una hoja de ruta para los próximos años con los retos de la economía circular".

"Créame que en ese empeño, este gobierno y Cogersa estamos plenamente comprometidos", ha respondido al diputado del PP que, Rafael Alonso, que ha pedido su dimisión. Por ello la consejera, que ha vuelto a relatar la sucesión de lo ocurrido en el Consorcio, se ha preguntado si el PP "quiere realmente conocer el relato, conocer su versión o simplemente quiere su cabeza".

La consejera ha querido hacer un relato cronológico de los hechos. ha explicado que hasta abril de 2022, se dispuso de seguro de daños materiales en Cogersa, momento en el que la compañía aseguradora decide retirarse del sector de las plantas de residuos, por lo que se comienza a trabajar con el corredor de seguros en la búsqueda de una nueva compañía con quien suscribir esa póliza.

En octubre del 22, se produce un incendio en la planta de inertización de residuos industriales, y en el Consejo de Administración, en el que entonces ella era vicepresidenta, se les informa a los consejeros por parte de la gerente, de que esa nave, "e insistió en que solo esa nave", no tenía seguro de incendios. En abril del 24 COGERSA publica un anuncio previo para la contratación de un seguro de daños materiales, y se desiste de proseguir en el proceso al producirse, a la semana de su publicación, el incendio de la planta de basura bruta.

"Es en ese momento cuando soy conocedora de la inexistencia de un seguro de daños materiales para el conjunto de las instalaciones de Cogersa. Una vez atendida la prioridad absoluta, que era garantizar el servicio de gestión de residuos a los ayuntamientos y poner las bases para recuperar, con la mayor celeridad posible, el funcionamiento de la planta de basura bruta, hemos prestado atención al asunto de los seguros de daños materiales. Y con ese fin, di instrucciones a la gerente para que asuma personalmente la gestión de la contratación del mismo, de modo que en el primer trimestre de 2025 dispongamos de una póliza de daños materiales para todas las plantas, excepto para la planta de basura bruta", indicó Roqueñí.

Añadió en su explicación que la planta de basura bruta se incluirá una vez culmine el proceso de entrega a Cogersa de forma definitiva. También ha recordado que ha solicitado la apertura de una investigación interna que ha de servir para conocer los posibles errores cometidos, detectar las cuestiones a mejorar y, en su caso, delimitar responsabilidades. "Por tanto, aquí luz y taquígrafos, claridad y transparencia", añadió.

EL PP INSISTE EN PEDIR SU DIMISIÓN

Las explicaciones de Roqueñí no convencieron al diputado Rafael Alonso que ha asegurado que aunque la consejera habla de transparencia la realidad es que "mintió en la comisión parlamentaria" y le ha indicado que "si le queda algo de seriedad o algo de responsabilidad debería dimitir".

"Dimita porque, ¿recuerda usted eso de quien contamina paga? Bueno, pues quien miente, quien oculta o quien engaña paga, y su forma de pagar es con la dimisión. No tiene usted otra alternativa", ha dicho Alonso que ha indicado que si Adrián Barbón aún no la ha cesado quizás sea porque "fue él el que le dio las instrucciones para que no contratara".

El diputado 'popular' ha considerado que la explicación de la consejera llega tarde y considera que Roqueñí "fue absolutamente negligente",

"Y quiero pensar que hasta lo sabe. Fíjese, quiero pensar que hasta lo sabe. Usted tuvo tres ocasiones en esta Cámara para explicar la situación. Una en mayo, otra en septiembre y otra la semana pasada. En las tres ocultó información, mintió, porque también lo hizo, e incluso afirmó medias verdades. Mire, media verdad es tanto como mentir. Y por si acaso me lo dice, porque me consta que ayer incluso se lo acusaba a los miembros del Consejo de Administración, yo sí que le pregunté en mayo", manifestó el parlamentario del PP.